Реєстрував неперевірені БАДи: СБУ вручила підозру ексзаступнику голови МОЗ (фото)

Топчиновник, за даними силовиків, ухвалив неправомірне рішення про легалізацію біологічно активної добавки, яка потребує додаткових досліджень. СБУ не уточнює прізвище фігуранта, але, за даними ЗМІ, підозру отримав відправлений раніше у відставку Олександр Комаріда.

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Служба безпеки повідомила про оголошення підозри колишньому заступнику міністра охорони здоров'я, якого звинувачують у сприянні незаконній реєстрації іноземних препаратів на території України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відомство зазначає, що підозру оголошено ексзаступнику голови МОЗ, якого минулого тижня уряд відправив у відставку.

У матеріалах розслідування сказано, що колишній топчиновник сприяв незаконній реєстрації на території України іноземних препаратів, ефективність яких не доведена. У СБУ стверджують, що підозрюваний ухвалив неправомірне рішення про легалізацію біологічно активної добавки, яка потребує додаткових досліджень.

"Таким чином цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних до нього осіб", — йдеться у повідомленні.

Ексзаступнику голови МОЗ оголошено про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу — "Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів".

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному екстопчиновнику. Відомство не уточнює прізвище колишнього заступника голови МОЗ, але, за даними видання "Слово і Справа", підозру отримав Олександр Комаріда, якого минулого тижня відправили у відставку.

[ + – ] Звільнений із МОЗ Олександр Комаріда отримав підозру від СБУ [ + – ] Звільнений із МОЗ Олександр Комаріда отримав підозру від СБУ

Олександра Комаріда звільнено з посади заступника голови Міністерства охорони здоров'я, яку він обіймав з вересня 2021 року, під час засідання Кабінету міністрів 8 лютого. До цього топчиновник був заступником міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції, а раніше очолював фармацевтичний департамент МОЗ.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, кого з топчиновників звільнили під час масштабної "чистки" у січні та з якоїсь причини.