Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Перестановки в Кабмине, ОП и госорганах Обыски и подозрения топ-чиновникам и бизнесменам

Регистрировал непроверенные БАДы: СБУ вручила подозрение экс-замглавы МОЗ (фото)

Александр Комарида, МОЗ, увольнение, отставка, обыски, СБУ, подозрение
Экс-замглавы МОЗ Александр Комарида получил подозрение от СБУ

Топ-чиновник, по данным силовиков, утвердил неправомерное решение о легализации биологически активной добавки, нуждающейся в дополнительных исследованиях. СБУ не уточняет фамилию фигуранта, но, по данным СМИ, подозрение получил отправленный ранее в отставку Александр Комарида.

Related video

Служба безопасности сообщила об объявлении подозрения бывшему заместителю министра здравоохранения, которого обвиняют в содействии незаконной регистрации иностранных препаратов на территории Украины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Ведомство отмечает, что подозрение было объявлено экс-замглавы МОЗ, которого на прошлой неделе правительство отправило в отставку.

В материалах расследования сказано, бывший топ-чиновник содействовал незаконной регистрации на территории Украины иностранных препаратов, эффективность которых не была доказана. В СБУ утверждают, что подозреваемый утвердил неправомерное решение о легализации биологически активной добавки, нуждающейся в дополнительных исследований.

"Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и круга причастных к нему лиц", — говорится в сообщении.

Экс-замглавы МОЗ было объявлено о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса — "Нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому экс-топ-чиновнику. Ведомство не уточняет фамилию бывшего замглавы МОЗ, но, по данным издания "Слово и Дело", подозрение получил Александр Комарида, которого на прошлой неделе отправили в отставку.

Александр Комарида, подозрение, обыски, СБУ, регистрация БАД, Министерство здравоохранения Fullscreen
Уволенный из МОЗ Александр Комарида получил подозрение от СБУ
Александр Комарида, подозрение, обыски, СБУ, регистрация БАД, Министерство здравоохранения Fullscreen
Уволенный из МОЗ Александр Комарида получил подозрение от СБУ

Александр Комарида был уволен с должности заместителя главы Министерства здравоохранения, которую он занимал с сентября 2021 года, во время заседания Кабинета министров 8 февраля. До этого топ-чиновник был заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции, а ранее — возглавлял фармацевтический департамент МОЗ.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, кого из топ-чиновников уволили во время масштабной "чистки" в январе и по какой причине.