Регистрировал непроверенные БАДы: СБУ вручила подозрение экс-замглавы МОЗ (фото)

Топ-чиновник, по данным силовиков, утвердил неправомерное решение о легализации биологически активной добавки, нуждающейся в дополнительных исследованиях. СБУ не уточняет фамилию фигуранта, но, по данным СМИ, подозрение получил отправленный ранее в отставку Александр Комарида.

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Служба безопасности сообщила об объявлении подозрения бывшему заместителю министра здравоохранения, которого обвиняют в содействии незаконной регистрации иностранных препаратов на территории Украины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Ведомство отмечает, что подозрение было объявлено экс-замглавы МОЗ, которого на прошлой неделе правительство отправило в отставку.

В материалах расследования сказано, бывший топ-чиновник содействовал незаконной регистрации на территории Украины иностранных препаратов, эффективность которых не была доказана. В СБУ утверждают, что подозреваемый утвердил неправомерное решение о легализации биологически активной добавки, нуждающейся в дополнительных исследований.

"Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в "ускоренном" режиме. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и круга причастных к нему лиц", — говорится в сообщении.

Экс-замглавы МОЗ было объявлено о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса — "Нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств".

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому экс-топ-чиновнику. Ведомство не уточняет фамилию бывшего замглавы МОЗ, но, по данным издания "Слово и Дело", подозрение получил Александр Комарида, которого на прошлой неделе отправили в отставку.

[ + – ] Уволенный из МОЗ Александр Комарида получил подозрение от СБУ [ + – ] Уволенный из МОЗ Александр Комарида получил подозрение от СБУ

Александр Комарида был уволен с должности заместителя главы Министерства здравоохранения, которую он занимал с сентября 2021 года, во время заседания Кабинета министров 8 февраля. До этого топ-чиновник был заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции, а ранее — возглавлял фармацевтический департамент МОЗ.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, кого из топ-чиновников уволили во время масштабной "чистки" в январе и по какой причине.