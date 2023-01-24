Отставки чиновников в Украине: кого уже уволили и за что

23 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал аресты коррумпированных чиновников в ближайшее время. В результате уже в течение двух дней госслужащие из различных ведомств массово увольняются. Фокус разбирался, чьи головы уже полетели, и с какими скандалами это может быть связано.

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Вчера, 23 января, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал весенние аресты коррумпированных чиновников и должностных лиц в Украине.

По его словам, после вторжения Российской Федерации всех людей при власти предупредили, что необходимо сосредоточить все силы на полномасштабной войне и прекратить заниматься "сомнительными делами". Арахамия подчеркнул, что многие прислушались к рекомендации, однако далеко не все.

"Некоторые люди потеряли разум и мародерствуют без страха и угрызений совести", — подчеркнул нардеп.

Однако весны ждать не пришлось — массовые увольнения чиновников уже начались.

Увольнение замминистра обороны: скандал с закупками

Отправной точкой целой череды отставок в стране можно считать громкий скандал с Министерством обороны Украины.

В субботу, 21 января, журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором говорится, что оборонное ведомство разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

В результате уже во вторник, 24 января, 53-летний заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии, подал в отставку. Глава ведомства Алексей Резников одобрил его прошение и обратился с соответствующим представлением в правительство.

[ + – ] Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ

При этом в министерстве называют все обвинения необоснованными.

Уроженец Харькова Вячеслав Шаповалов, окончивший Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности "инженер по организации и управлению", до трудоустройства в Минобороны несколько лет проработал в Министерстве по вопросам ЖКХ, а также в Киевской облгосадминистрации.

В феврале 2021 года он получил должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, однако уже в ноябре перешел на аналогичную должность в Минобороны.

Увольнение Кирилла Тимошенко: скандал со служебным авто

Вчера, 23 января, стало известно об увольнении с должности заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Владимир Зеленский сразу же после своей победы на президентских выборах взял в свою команду Тимошенко, который работал с ним и в период кампании. До этого он был продюсером агентства Goodmedia, которое предоставляло услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, консалтинге и организации мероприятий.

За время свой работы в ОП Тимошенко засветился в ряде скандалов. Одной из самых громких историй стало использование автомобиля Chevrolet Tahoe, который в Украину для гуманитарных целей передала компания General Motors. После расследования журналистов bihus.info чиновник пообещал передать машину в один из прифронтовых регионов. При этом он утверждал, что использовал авто исключительно для службы и проехал на нем 40 тыс. км по Украине.

[ + – ] Кирилл Тимошенко отказывался комментировать слухи о своей отставке Фото: Украинские новости

Журналисты "Украинской правды", в свою очередь, рассказали, что заместитель Андрея Ермака также ездил за рулем незадекларированного Porsche Taycan последней модели и живет в роскошном загородном доме на 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему.

[ + – ] Тимошенко за рулем Porsche Taycan Фото: УП

О готовящемся увольнении Тимошенко еще 19 января говорил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Однако сам замглавы ОП отказывался комментировать эти новости, называя их слухами.

Отставка заместителя генпрокурора: отпуск в Испании

В центре скандала оказался и заместитель — теперь уже бывший — генерального прокурора Украины Алексей Симоненко.

На Новый год Симоненко уехал вместе с семьей в Марбелью в испанской Андалусии. За границей представитель Офиса прокурора провел десять дней, при этом использовал автомобиль компании "Холдинг "Гранд Отель", принадлежащей супруге известного львовского бизнесмена Григория Козловского.

Об отпуске стало известно из-за фотографии, которую опубликовала жена Симоненко в соцсетях.

[ + – ] Симоненко уехал отдыха на праздники в Испанию Фото: РБК-Украина

Выпускник Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого успел поработать в органах прокуратуры Киева и Киевской области, пройдя путь от помощника прокурора до начальника отдела по расследованию уголовных дел региона.

С 2010 по 2018 гг. служил в СБУ, а в марте 2020 года получил должность заместителя генпрокурора. Его фамилия замелькала в новостях в декабре 2021 года, когда он, будучи замом Венедиктовой, подписал подозрение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций пятому президенту Петру Порошенко. Как утверждал экс-главы государства адвокат Илья Новиков, Венедиктора специально ушла в незапланированный отпуск на этот период, чтобы переложить ответственность на плечи Симоненко.

В июле прошлого года в течение 10 дней исполнял обязанности генерального прокурора после увольнения Ирины Венедиктовой и до назначения Андрея Костина.

Увольнения в Министерстве развития громад и территорий

Внимание к Министерству развития громад оказалось привлечено из-за ареста заместителя Василия Лозинского 21 января. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в получении взятки в размере $400 тыс. по делу о закупке генераторов. Уголовное производство начали еще в сентябре прошлого года.

В 2019-2020 гг. Лозинский был исполняющим обязанности главы Львовской ОГА. Позже получил должность первого заместителя министра развития громад и территорий Украины, а в ноябре 2022 года стал исполняющим обязанности министра развития общин и территорий Украины.

После объединения Минрегиона и Мининфраструктуры стал заместителем министра объединенного ведомства.

[ + – ] Василия Лозиниского НАБУ задержало 21 января Фото: Facebook

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил, что Лозинского уволят с занимаемой им должности в связи с расследованием.

Однако его отставка не стала единственной в ведомстве.

Сегодня заявление также написал другой заместитель — Иван Лукеря, отвечавший за проект "Большое строительство". Однако сам чиновник заявил, что его решение никак не связано с Лозинским. Он утверждает, что принял решение в начале года, но смог юридически оформить его лишь сейчас.

[ + – ] Иван Лукеря утверждает, что решил уволиться до скандала с Лозинским

В конце 2021 года Лукеря, в частности, отчитывался о результатах реализации проекта и рассказывал о реконструкции школ, детсадов и стадионов в регионах.

Еще одним замом в ведомстве, потерявшим должность, стал Вячеслав Негода, также написавший заявление по собственному желанию. Кабинет министров Украины уволил чиновника на сегодняшнем заседании. Негода — один из тех, кто реализовывал реформу децентрализации в стране.

[ + – ] Вячеслава Негоду называют "отцом" реформы децентрализации в Украине

Увольнения глав ОВА

На заседании 24 января Кабинет министров рассмотрел вопрос увольнения пяти глав областных военных администраций. Речь идет о главе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, главе Запорожской ОВА Александре Старухе, главе Киевской ОВА Алексее Кулебе, главе Сумской ОВА Дмитрии Живицком и Ярославе Янушевиче из Херсона.

Валентин Резниченко в 2015 году был главой Запорожской областной госадминистрации. С 2015 по 2019 гг. руководил Днепропетровской областью, потом на полтора года уступил это место Александру Бондаренко, однако с декабря 2020 года вернулся на должность.

[ + – ] Валентин Резниченко дважды возглавлял Днепропетровскую область

Александр Старух дважды возглавлял Запорожскую областную администрацию: сначала в 2008-2010, а потом снова стал главой региона в декабре 2020 года.

[ + – ] Александру Старуху пришлось управлять прифронтовым регионом из-за российского вторжения

Алексей Кулеба стал во главе Киевской области в феврале прошлого года, незадолго до российского вторжения. С 15 марта временно покинул должность, однако уже в мае снова вернулся к руководству регионам. В настоящее время идут разговоры о том, что он может занять место уволившегося Кирилла Тимошенко в ОП.

[ + – ] Алексей Кулеба может занять место Тимошенко в Офисе президента

Инженер по профессии Дмитрий Живицкий в 2019-2020 годах был заместителем министра развития громад и территорий Украины. В июне 2021 года возглавил областную администрацию в своих родных Сумах.

[ + – ] Дмитрий Живицкий возглавил область в 2021 году

Юрист и экономист Ярослав Янушевич продержался на должности главы ОВА меньше полугода — его назначили в прошлом августе, когда областной центр находился еще под оккупацией. До этого он работал в ряде государственных учреждений страны, включая налоговую и миграционную службы.

[ + – ] Янушевич возглавил область, когда Херсон находился еще под оккупацией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства.