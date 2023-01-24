"Запрос общества": в ОП отреагировали на кадровые решения Зеленского

По словам Михаила Подоляка, кадровые перестановки в госорганах власти говорят о ключевых приоритетах государства и президента Зеленского.

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Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Об этом 24 января написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twiiter.

"Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос — справедливость для всех", — написал советник главы ОП.

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Кадровые перестановки в Кабмине, Офисе президента и госорганах

19 января нардеп Алексей Гончаренко анонсировал увольнение уже бывшего замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 24 января соответствующий указ появился на официальном сайте ОП, а сам Тимошенко опубликовал пост, в котором поблагодарил коллег за работу.

Кроме того, 24 января стало известно о том, что Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении Алексея Симоненко с должности своего заместителя после того, как стало известно, что он вместе с семьей ездил на новогодние праздники в Марбелью в испанской Андалусии.

В этот же день заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Стоит отметить, что сегодня, 24 января, подал в отставку также замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов на фоне расследования, в котором журналисты сообщали, что МО разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины.

Напомним, 24 января стало известно о том, что Кабмин рассмотрит вопрос увольнения 5 глав областных военных администраций на заседании 24 января.