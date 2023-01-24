"Запит суспільства": в ОП відреагували на кадрові рішення Зеленського

За словами Михайла Подоляка, кадрові перестановки в держорганах влади говорять про ключові пріоритети держави та президента Зеленського.

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Кадрові рішення президента України Володимира Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Про це 24 січня написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twiiter.

"Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит — справедливість для всіх", — написав радник голови ОП.

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Кадрові перестановки у Кабміні, Офісі президента та держорганах

19 січня нардеп Олексій Гончаренко анонсував звільнення вже колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. 24 січня відповідний указ з'явився на офіційному сайті ОП, а сам Тимошенко опублікував пост, в якому подякував колегам за роботу.

Крім того, 24 січня стало відомо про те, що Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про звільнення Олексія Симоненка з посади свого заступника після того, як стало відомо, що він разом із сім'єю їздив на новорічні свята до Марбельї в іспанській Андалусії.

Цього ж дня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Варто зазначити, що сьогодні, 24 січня, подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов на тлі розслідування, в якому журналісти повідомляли, що МО розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України.

Нагадаємо, 24 січня стало відомо про те, що Кабмін розгляне питання про звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій на засіданні 24 січня.