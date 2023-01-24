Відставки чиновників в Україні: кого вже звільнили і за що

23 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував арешти корумпованих чиновників найближчим часом. Внаслідок цього вже протягом двох днів держслужбовці з різних відомств масово звільняються. Фокус розбирався, чиї голови вже полетіли, і з якими скандалами це може бути пов'язане.

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Вчора, 23 січня, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував весняні арешти корумпованих чиновників та посадових осіб в Україні.

За його словами, після вторгнення Російської Федерації всіх людей при владі попередили, що необхідно зосередити всі сили на повномасштабній війні та припинити "сумнівні справи". Арахамія підкреслив, що багато хто прислухався до рекомендації, проте далеко не всі.

"Деякі люди втратили розум і мародерствують без страху та докорів совісті", — підкреслив нардеп.

Однак весни чекати не довелося — масові звільнення чиновників уже почалися.

Звільнення заступника міністра оборони: скандал із закупівлями

Відправною точкою цілої низки відставок у країні можна вважати гучний скандал із Міністерством оборони України.

У суботу, 21 січня, журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, в якому йдеться про те, що оборонне відомство розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України. Судячи з документів, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

у результаті вже у вівторок, 24 січня, 53-річний заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, який відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії, подав у відставку. Глава відомства Олексій Резніков схвалив його прохання і звернувся з відповідним поданням до уряду.

[ + – ] В'ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ

При цьому у міністерстві називають усі звинувачення необґрунтованими.

Уродженець Харкова В'ячеслав Шаповалов, який закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю "інженер з організації та управління", до працевлаштування у Міноборони кілька років працював у Міністерстві з питань ЖКГ, а також у Київській облдержадміністрації.

У лютому 2021 року він отримав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, проте вже у листопаді перейшов на аналогічну посаду до Міноборони.

Звільнення Кирила Тимошенко: скандал із службовим авто

Вчора, 23 січня, стало відомо про звільнення з посади заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко.

Володимир Зеленський одразу після своєї перемоги на президентських виборах взяв у свою команду Тимошенко, який працював з ним і в період кампанії. До цього він був продюсером агентства Goodmedia, яке надавало послуги у теле- та кіновиробництві, PR, консалтингу та організації заходів.

За час своєї роботи в ОП Тимошенко засвітився у низці скандалів. Однією із найгучніших історій стало використання автомобіля Chevrolet Tahoe, який в Україну для гуманітарних цілей передала компанія General Motors. Після розслідування журналістів bihus.info чиновник пообіцяв передати машину в один із прифронтових регіонів. При цьому він стверджував, що використав авто виключно для служби та проїхав ним 40 тис. км по Україні.

[ + – ] Кирило Тимошенко відмовлявся коментувати чутки про свою відставку Фото: Украинские новости

Журналісти "Української правди", у свою чергу, розповіли, що заступник Андрія Єрмака також їздив за кермом незадекларованого Porsche Taycan останньої моделі та живе у розкішному заміському будинку на 1200 квадратних метрів із власним виходом до водойми.

[ + – ] Тимошенко за кермом Porsche Taycan Фото: УП

Про звільнення Тимошенко ще 19 січня говорив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Проте сам заступник голови ОП відмовлявся коментувати ці новини, називаючи їх чутками.

Відставка заступника генпрокурора: відпустка в Іспанії

У центрі скандалу опинився і заступник, тепер уже колишній, генерального прокурора України Олексій Симоненко.

На Новий рік Симоненко поїхав разом із сім'єю до Марбельї в іспанській Андалусії. За кордоном представник Офісу прокурора провів десять днів, при цьому використав автомобіль компанії "Холдинг "Гранд Готель", яка належить дружині відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського.

Про відпустку стало відомо через фотографію, яку опублікувала дружина Симоненка у соцмережах.

[ + – ] Симоненко поїхав відпочивати на свята до Іспанії Фото: РБК-Украина

Випускник Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого встиг попрацювати в органах прокуратури Києва та Київської області, пройшовши шлях від помічника прокурора до начальника відділу із розслідування кримінальних справ регіону.

З 2010 до 2018 р.р. служив у СБУ, а в березні 2020 року отримав посаду заступника генпрокурора. Його прізвище замиготіло в новинах у грудні 2021 року, коли він, будучи заступником Венедиктової, підписав підозру в держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій п'ятому президентові Петру Порошенку. Як стверджував Ілля Новіков,адвокат ексглави держави, Венедиктора спеціально пішла у незаплановану відпустку на цей період, щоб перекласти відповідальність на плечі Симоненка.

У липні минулого року протягом 10 днів виконував обов'язки генерального прокурора після звільнення Ірини Венедиктової та до призначення Андрія Костіна.

Звільнення в Міністерстві розвитку громад та територій

Увагу до Міністерства розвитку громад привернули через арешт заступника Василя Лозинського 21 січня. Національне антикорупційне бюро підозрює його в отриманні хабара у розмірі $400 тис. у справі про закупівлю генераторів. Кримінальне провадження розпочали ще у вересні минулого року.

У 2019-2020 роках Лозінський був виконувачем обов'язків голови Львівської ОДА. Пізніше отримав посаду першого заступника міністра розвитку громад та територій України, а в листопаді 2022 року став виконувачем обов'язків міністра розвитку громад та територій України.

Після об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури став заступником міністра об'єднаного відомства.

[ + – ] Василя Лозініського НАБУ затримало 21 січня Фото: Facebook

Віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що Лозінського звільнять із займаної ним посади у зв'язку з розслідуванням.

Однак його відставка не стала єдиною у відомстві.

Сьогодні заяву також написав інший заступник — Іван Лукеря, який відповідав за проєкт "Велике будівництво". Проте сам чиновник заявив, що його рішення ніяк не пов'язане із Лозінським. Він стверджує, що ухвалив рішення на початку року, але зміг юридично оформити його лише зараз.

[ + – ] Іван Лукеря стверджує, що вирішив звільнитися до скандалу з Лозінським

Наприкінці 2021 року Лукеря, зокрема, звітував про результати реалізації проєкту та розповідав про реконструкцію шкіл, дитсадків та стадіонів у регіонах.

Ще одним заступником у відомстві, який втратив посаду, став В'ячеслав Негода, який також написав заяву за власним бажанням. Кабінет Міністрів України звільнив чиновника на сьогоднішньому засіданні. Негода — один із тих, хто реалізовував реформу децентралізації в країні.

[ + – ] В'ячеслава Негоду називають "батьком" реформи децентралізації в Україні

Звільнення глав ОВА

На засіданні 24 січня Кабінет Міністрів розглянув питання звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій. Йдеться про голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко, голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, голову Київської ОВА Олексія Кулеба, голову Сумської ОВА Дмитра Живицького та Ярослава Янушевича з Херсона.

Валентин Резніченко у 2015 році був головою Запорізької обласної держадміністрації. З 2015 до 2019 роки керував Дніпропетровською областю, потім на півтора роки поступився цим місцем Олександру Бондаренко, проте з грудня 2020 року повернувся на посаду.

[ + – ] Валентин Резніченко двічі очолював Дніпропетровську область

Олександр Старух двічі очолював Запорізьку обласну адміністрацію: спочатку у 2008-2010 роках, а потім знову став головою регіону в грудні 2020 року.

[ + – ] Олександру Старуху довелося керувати прифронтовим регіоном через російське вторгнення

Олексій Кулеба став на чолі Київської області у лютому минулого року, незадовго до російського вторгнення. З 15 березня тимчасово залишив посаду, проте вже у травні знову повернувся до керівництва регіоном. В даний час йдуть розмови про те, що він може зайняти місце Кирила Тимошенко, що звільнився з ОП.

[ + – ] Олексій Кулеба може посісти місце Тимошенко в Офісі президента

Інженер за фахом Дмитро Живицький у 2019-2020 роках був заступником міністра розвитку громад та територій України. У червні 2021 року очолив обласну адміністрацію у своїх рідних Сумах.

[ + – ] Дмитро Живицький очолив область у 2021 році

Юрист та економіст Ярослав Янушевич протримався на посаді голови ОВА менше півроку — його призначили минулого серпня, коли обласний центр перебував ще під окупацією. До цього він працював у низці державних установ країни, включаючи податкову та міграційну служби.

[ + – ] Янушевич очолив область, коли Херсон перебував ще під окупацією

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави.