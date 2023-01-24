Наступний пішов: заступник міністра розвитку громад і територій України подав у відставку

Іван Лукеря відповідав за програму "Велике будівництво". Звільнення сталося на тлі скандалу з іншим заступником — Василем Лозинським, якого НАБУ затримало за хабар у справі про закупівлю генераторів.

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Заступник міністра розвитку громад і територій України Іван Лукеря написав заяву про звільнення. Про це він повідомив у себе у Facebook.

Лукеря зазначив, що ухвалив рішення про відставку на початку цього року. Однак через "політичні та бюрократичні обставини" юридичне оформлення відбулося лише зараз, зазначив він.

[ + – ] Лукеря оприлюднив свою заяву

Так чиновник, мабуть, натякнув, що його звільнення не пов'язане з гучним скандалом із іншим заступником з міністерства. 21 січня співробітники Національного антикорупційного бюро заарештували Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабара у розмірі $400 тис. у справі про закупівлю генераторів.

У своєму повідомленні Лукеря подякував колегам із Кабінету Міністрів, Верховної Ради й Офісу президента України, а також головам адміністрацій і мерам українських міст.

У відомстві 32-річний Іван Лукеря відповідав за програму "Велике будівництво". Наприкінці 2021 року він, зокрема, звітував про результати реалізації проєкту й розповідав про реконструкцію шкіл, дитсадків і стадіонів у регіонах.

Звільнення урядовців в Україні: що відбувається?

Учора, 23 січня, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував арешти корумпованих чиновників і посадових осіб в Україні найближчим часом. За його словами, після вторгнення Російської Федерації всіх людей при владі попередили, що необхідно зосередити всі сили на повномасштабній війні та припинити займатися "сумнівними справами". Арахамія підкреслив, що багато хто прислухався до рекомендації, проте далеко не всі.

"Деякі люди втратили розум і мародерствують без страху й докорів совісті", — підкреслив нардеп.

Однією з причин заяви Арахамії став великий скандал із закупівлями Міноборони продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. У результаті Національне антикорупційне бюро України вже відкрило кримінальне провадження.

У вівторок, 24 січня, заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який відповідає за тилове забезпечення армії, подав у відставку. Глава оборонного відомства Олексій Резніков схвалив його прохання.

23 січня також стало відомо про звільнення заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Окрім нього, подав у відставку заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко. Він звільнився на тлі оприлюднення інформації про його новорічну відпустку в Іспанії разом із сім'єю.