Справа про закупівлю генераторів: НАБУ затримало заступника голови Мінрегіону за хабар у розмірі $400 000, — ЗМІ

За даними пресслужби відомства, Василя Лозинського знімуть з посади, про підготовку відповідних документів уже розпорядився віцепрем'єр з відновлення України Олександр Кубраков.

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У суботу, 21 січня, співробітники Національного антикорупційного бюро взяли під арешт першого заступника голови Міністерства розвитку громад та територій України Василя Лозинського. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Представники міністерства посилаються на інформацію ЗМІ та пишуть, що співробітники НАБУ провели обшуки та затримали Лозинського. Водночас міністерство надає повне сприяння слідству.

Василя Лозинського знімуть з посади, про підготовку відповідних документів уже розпорядився віцепрем'єр з відновлення України Олександр Кубраков.

За інформацією "Дзеркала Тижня", правоохоронці ініціювали розслідування та підозрюють чиновника у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також в отриманні хабара. Держчиновника затримали у зв'язку зі справою, започаткованою 26 вересня 2022 року. Повідомляється, що сума хабара склала 400 000 доларів і має стосунок до закупівлі генераторів.

Відповідно до статті 368 ("хабар"), Лозинського може бути засуджено до тюремного ув'язнення строком від 5 до 10 років, статтею також передбачено конфіскацію майна та позбавлення права обіймати низку посад або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Хто такий Василь Лозинський?

У період 2019-2020 років Василь Лозинський обіймав посаду виконувача обов'язків голови Львівської ОДА.

Надалі його призначили першим заступником Міністра розвитку громад та територій України, а з листопада 2022 року, після відставки Олексія Чернишова, став в.о. міністра розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, що СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова за хабар у розмірі $35 тисяч. Чиновник, за даними силовиків, пропонував колезі надати "сприяння", щоб уникнути кримінальної відповідальності за присвоєння державного майна.

Раніше Фокус повідомляв, що мешканцю Одеси виписали штраф на 17 000 грн за генератор та звинуватили у "продажі електроенергії".