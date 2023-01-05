Хабар у $35 тисяч від "слуги": СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Муратова, — ЗМІ (фото)

Топ чиновник, за інформацією силовиків, пропонував колезі "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за присвоєння державного майна. Під час обшуку у підозрюваного виявили $45 тисяч, понад 21 тисячу євро, а також золоті зливки.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання заступника керівника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, якого підозрюють у вимаганні хабара. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, топ чиновник пропонував керівнику одного з профільних департаментів Одеської ОВА "сприяння" у запобіганні кримінальній відповідальності, яка стосувалася провадження про присвоєння державного майна.

В обмін на свої "послуги" затриманий, як стверджують в СБУ, просив хабар у розмірі $35 тисяч. Для виконання своєї обіцянки заступник голови Одеської ОВА планував скористатися особистими зв'язками у правоохоронних відомствах України.

Під час слідчих дій було задокументовано факт передачі авансу у розмірі $27 тисяч.

"Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі ОВА під час передачі ним отриманих грошей своєму водієві. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили понад $45 тисяч, понад 21 тисячу євро, золоті зливки та монети", — йдеться у пресрелізі спецслужби.

[ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара [ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара [ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара [ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара [ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара [ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара

Заступнику голови Одеської ОВА була пред'явлена підозра за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч.4 ст. 190 — "Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою";

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 — "Закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення посадовою особою на користь будь-якої дії, що надає таку вигоду, з використанням службового становища".

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому заступникк голови Одеської ОВА. Пресцентр СБУ не розкриває ім'я підозрюваного топ чиновника, але, як інформує "РБК-Україна", йдеться про Олега Муратова. Інформацію про затримання саме Олега Муратова також підтверджує місцеве видання "Думська".

За даними видання "Країна", гроші заступнику керівника ОВА передала депутат обласної ради від фракції "Слуга народу" Марина Зінченко, яка також є начальником фінансового управління обладміністрації.

Олег Муратов – чинний заступник голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації. Топ чиновник працює в ОВА з 2002 року, але з деякими перервами. До облдержадміністрації Олег Муратов прийшов у статусі головного спеціаліста відділу зовнішніх відносин та протоколу Головного управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі та туризму.

До 2005 року він очолював інший департамент, а 2008 року став керівником Головного управління економіки ОДА. У 2012 році Олег Муратов обійняв посаду голови Департаменту економічного розвитку та торгівлі Одеської облдержадміністрації. З 2016 по 2020 рік не працював на адміністрацію, а у грудні цього ж року його призначили заступником керівника ОДА.

[ + – ] Олега Муратова затримано СБУ за вимагання хабара

Зазначимо, що 5 січня СБУ також інформувала про затримання інженера одного з держпідприємств України, який збирав розвідувальні дані та коригував ракетні удари ЗС РФ.

Після Нового року також повідомлялося, що СБУ викрила на митниці схему розкрадання коштів на експорті українського зерна.