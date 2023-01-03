Митники розкрадали мільйони гривень на експорті українського зерна — СБУ

За версією слідства, схему організували заступник начальника департаменту Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

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Співробітники Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили чиновників митниці, які організували схему розкрадання коштів на експорті українського зерна. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що до організації незаконного механізму причетні понад 10 чиновників, серед них заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби, а також керівництво Одеської митниці.

Так, правоохоронці з'ясували, що чиновники налагодили схему ухилення сплати податків за експорт зерна, через що держава недоотримала сотні мільйонів гривень. Для цього підозрювані задіяли понад 370 приватних компаній із ознаками фіктивності.

"Щоб "заплутати" торгові ланцюжки та уникнути сплати обов'язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї фірми-прокладки в іншу. І лише після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон", — йдеться у пресрелізі.

При цьому співробітники БЕБ, виявивши факти використання фіктивних контор, попередили про це митну службу. Проте чиновники проігнорували зауваження правоохоронців та дозволили продаж понад 1 млн тонн зерна за кордон.

Цю пшеницю експортували з портів Одеси, Південного та Чорноморська. Правоохоронці провели обшуки у 30 адміністративних приміщеннях митниці, а також на території портів та за місцем проживання підозрюваних. В результаті вилучили зернові записи, електронні документи та мобільні телефони з доказами проведення правочину.

Відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання владою, передбачене ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу. Розслідування триває, у СБУ збираються визначити точні збитки держбюджету та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, у жовтні на Одеській митниці розкрили схему приховування товарів від сплати митного збору. У контейнерах виявили елітні автомобілі, техніка, алкоголь та продукти харчування тривалого зберігання на суму щонайменше 47 млн грн.

Раніше повідомлялося про те, що у серпні СБУ повідомила про викриття групи осіб, які допомагали окупаційним військам красти зерно з тимчасово непідконтрольних Україні територій.