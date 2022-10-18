Елітна контрабанда: в Одесі розкрили схему приховування товарів від розмитнення (відео)

У контейнерах було виявлено елітні автомобілі, техніку, алкоголь і продукти харчування тривалого зберігання на суму не менше 47 млн грн. Весь товар буде вилучено та відправлено на реалізацію, а виручені кошти будуть спрямовані до бюджету.

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На Одеській митниці розкрили схему приховування товарів від сплати митного збору. Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), під час обшуків було виявлено 130 контейнерів з елітними товарами на суму не менше 47 млн гривень.

Повідомляється, що в контейнерах знаходилися елітні автомобілі, техніка, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання, у яких нібито минув термін розмитнення. Співробітники ДБР вважають, що посадові особи митної служби не вжили жодних заходів щодо передавання цього товару уповноваженим органам із метою подальшої реалізації.

"Ймовірно, йдеться про схему ухилення від податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів. Орієнтовна вартість товару становить щонайменше 47 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

У ДБР також повідомили, що діям посадових осіб, які допустили подібні порушення, буде надано правову оцінку. Крім того, буде відпрацьована версія про російське походження виявленого товару.

"Оскільки власники товарів не зверталися до митниці про повернення своїх товарів, буде перевірено версію про російське походження товару", — зазначили в ДБР.

У зв'язку з цим вся продукція буде вилучена та спрямована на реалізацію, а виручені кошти будуть спрямовані до бюджету України, наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на початку серпня на Київській митниці спалили 2,5 тисячі контрафактних товарів торгової марки Apple. Серед знищених товарів були навушники, блоки живлення, перехідники, які ввозилися в Україну з порушенням прав американської компанії.

Співробітники СБУ провели обшуки у закарпатських митників із митного посту "Лужанка". У процесі слідчих заходів силовики встановили, що працівники митної служби дозволили без декларування вивезти з України понад 28 млн доларів та 1,3 млн євро.