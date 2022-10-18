Элитная контрабанда: в Одессе раскрыли схему сокрытия товаров от растаможки (видео)

В контейнерах были обнаружены элитные автомобили, техника, алкоголь и продукты питания длительного хранения на сумму не менее 47 млн грн. Весь товар будет изъят и направлен на реализацию, а вырученные средства будут направлены в бюджет.

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На Одесской таможне раскрыли схему сокрытия товаров от уплаты таможенного сбора. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР), во время обысков были обнаружены 130 контейнеров с элитными товарами на сумму не менее 47 млн гривен.

Сообщается, что в контейнерах находились элитные автомобили, техника, алкоголь, а также продукты питания длительного хранения, у которых якобы истек срок растаможивания. Сотрудники ГБР полагают, что должностные лица таможенной службы не приняли никаких мер по передачи этого товара уполномоченным органам с целью дальнейшей реализации.

"Вероятно, речь идет о схеме уклонения от налогов, что приводит к потере бюджетом значительных средств. Ориентировочная стоимость товара составляет не менее 47 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

В ГБР также сообщили, что действиям должностных лиц, допустившим подобные нарушения, будет дана правовая оценка. Кроме того будет отработана версия о российском происхождении обнаруженного товара.

"Поскольку владельцы товаров не обращались в таможню о возврате своих товаров, будет проверена версия о российском происхождении товара, — отметили в ГБР.

В связи с этим, вся продукция будет изъята и направлена на реализацию, а вырученные средства будут направлены в бюджет Украины, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в начале августа на Киевской таможне сожгли 2,5 тысяч контрафактных товаров торговой марки Apple. В числе уничтоженных товаров были наушники, блоки питания, переходники, которые ввозились в Украину с нарушением прав американской компании.

Сотрудники СБУ провели обыски у закарпатских таможенников из таможенного поста "Лужанка". В ходе следственных мероприятий силовики установили, что работники таможенной службы позволили без декларирования вывезти из Украины более 28 млн долларов и 1,3 млн евро.