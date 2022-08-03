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Диджитал

На Киевской таможне сожгли 2,5 тысяч поддельных гаджетов Apple (фото, видео)

Киевская таможня, сожгли подделки Apple, контрафактные товары, уничтожение контрафакта
На Киевской таможне сожгли подделки Apple

В первой партии уничтоженного контрафакта были наушники, блоки питания, переходники. Скоро таможня собирается уничтожить еще одну партию подделок.

Киевская таможня в присутствии представителя правообладателя сожгла в специальной печи 2,5 тыс. контрафактных товаров торговой марки Apple, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди уничтоженных товаров наушники, блоки питания, переходники и другие аксессуары, которые импортировали в Украину с нарушением прав интеллектуальной собственности американской компании. В страну их доставляли почтовыми сервисами небольшими партиями.

"После подписания всех бумаг вскоре планируется уничтожение еще одной партии контрафактного Apple", — подчеркнули сотрудники таможни.

Напомним, в феврале в Одесском аэропорту у гражданина Турции изъяли 260 женских сумок, скопированных с известных мировых брендов. Сотрудники налоговой службы предположили, что иностранец хотел реализовать подделки с логотипами PRADA и GUESS в элитных магазинах Одессы.

В конце 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба с контрабандой в стране принесла в бюджет дополнительно 45 млрд грн.