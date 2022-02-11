PRADA и GUESS из Стамбула: в Одессе задержали контрабанду из 260 женских сумочек (фото)

Женские аксессуары принадлежали гражданину из Турции, который хотел провезти товар под видом постельного белья и реализовать через элитные бутики в Одессе.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины 10 февраля в Одесском аэропорту изъяли 260 женских сумочек, которые принадлежали гражданину Турции, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Партия сумочек с логотипами известных мировых брендов поступила в аэропорт "Одесса" из Стамбула. Пограничники сообщили, что турецкий гражданин, который встречал товар, умышленно хотел избежать уплаты налогов, поскольку аксессуары приехали в аэропорт под видом постельного белья.

Сотрудники налоговой службы предполагают, что иностранец хотел реализовать подделки с логотипами PRADA и GUESS в элитных магазинах Одессы, однако этому ему не удастся, так как все 260 единиц товара у него изъяли.

Ранее сообщалось, что контрабандисты из Закарпатья нашли новый путь доставки сигарет в Румынию. Чтобы доставить товар, торговцы преодолевают путь через гору Менчул, высота которой около 2 км. За одну "ходку" контрабандисты зарабатывают от 100 до 150 евро.

По словам президента Украины Владимира Зеленского борьба с контрабандой в стране принесла в бюджет дополнительно 45 млрд гривен.