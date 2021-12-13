Контрабандисты преодолевают двухкилометровую гору ради доставки сигарет в Румынию (видео)

За один поход через гору торговцы сигаретами получает примерно 100 евро.

Закарпатские контрабандисты нашли новый путь доставки сигарет в Румынию — они покоряют двухкилометровую гору Менчул. За одну такую "ходку" они получают 100-150 евро, сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола, который получил видео на условиях анонимности от одного из контрабандистов.

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По его словам, кадры сняты 12 декабря.

На видеоролике видно, как несколько человек тащат большие коробки с сигаретами через гору Менчул. Она всего на 63 метра ниже самой высокой горы Украины — Говерлы (2 061 метр). Вершина находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Свой маршрут контрабандисты начинают в селе Деловое, что находится в 190 км от Ужгорода. Далее — переход через Менчул в Румынию, где оставляют сигареты в договоренном месте. Возвращение тем же путем. Обычно один человек несет две коробки с сигаретами, более выносливый физически — три.

В неделю торговцы сигаретами осуществляют 3-4 ходки, зарабатывая таким образом около 1 200-2 400 евро в месяц.

Напомним, что на Волыне контрабандисты нелегально переправляли через границу сигареты на сумму до $30 тысяч в день.