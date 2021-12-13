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Контрабандисти долають двокілометрову гору задля доставки сигарет до Румунії (відео)

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гора Менчул, контрабандисти
контрабандисти

За один похід через гору торговці цигарками одержують приблизно 100 євро.

Закарпатські контрабандисти знайшли новий шлях доставки сигарет до Румунії — вони підкорюють двокілометрову гору Менчул. За одну таку "ходку" вони одержують 100-150 євро, повідомив у Telegram журналіст Віталій Глагола, який отримав відео на умовах анонімності від одного з контрабандистів.

За його словами, кадри знято 12 грудня.

На відеоролику видно, як кілька людей тягнуть великі коробки з цигарками через гору Менчул. Вона всього на 63 метри нижча за найвищу гору України — Говерлу (2 061 метр). Вершина розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Свій маршрут контрабандисти розпочинають у селі Ділове, що розташоване за 190 км від Ужгорода. Далі перехід через Менчул до Румунії, де залишають цигарки в домовленому місці. Повернення тим самим шляхом. Зазвичай одна людина несе дві коробки з сигаретами, витриваліша фізично — три.

На тиждень торговці цигарками здійснюють 3-4 ходки, заробляючи таким чином близько 1200-2400 євро на місяць.

Нагадаємо, що на Волині контрабандисти нелегально переправляли через кордон цигарки на суму до 30 тисяч доларів на день.