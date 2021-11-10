Борьба с контрабандой принесла в бюджет дополнительные 45 млрд грн, — Зеленский (видео)

По словам президента, государственная казна начала наполняться после выполнения решений СНБО.

Поступления в госбюджет Украины увеличились на 45 млрд гривен на фоне борьбы с контрабандой. Об этом в ходе видеообращения заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, в ходе последнего заседания СНБО заслушивались отчеты о выполнении некоторых решений Совета нацбезопасности и обороны. В частности, СБУ проинформировала об увеличении поступлений в бюджет Украины в качестве результатов борьбы с контрабандой на таможне.

"Мы послушали отчет про выполнение ранее принятых решений на СНБО. Результат – 45 млрд грн. Именно на столько увеличились поступления в государственный бюджет с момента введения решения", — заявил глава государства в ходе видеообращения.

Помимо этого, Владимир Зеленский затронул тему "воров в законе". Президент, ссылаясь на отчет МВД, отметил, что с территории Украины выдворили практических всех "криминальных авторитетов". Один гражданин, в отношении которого вводили санкции СНБО, в данный момент находится в больнице.

"Мы искренне желаем, чтобы он как можно быстрее покинул больничную койку и нашу страну", — резюмировал глава государства.

[ + – ] Новое обращение Владимира Зеленского к украинцам

Борьба с контрабандой в Украине — отчет СБУ

По итогам сегодняшнего заседания СНБО глава СБУ Иван Баканов заявил, что борьба с контрабандистами дает положительный эффект в виде таможенных доначислений в бюджет, однако он озвучил другие цифры.

"С начала 2021 года было доначислено почти 2 млрд таможенных платежей и уплачено 981 млн гривен в госбюджет", — говорится в сообщении.

Помимо этого, после введения санкций СНБО активы топ-контрабандистов были заблокированы, а деятельность некоторых субъектов предпринимательской деятельности прекращена. Под ограничения, как отметили в СБУ, попали 22 физлица и 146 юридических лиц.

[ + – ] Отчет СБУ по борьбе с контрабандой Фото: СБУ

Поступления в бюджет с таможни — отчет Государственной таможенной службы Украины

По данным пресс-службы ведомства, в текущем году служба перевыполнила свой план на 22,6 млрд гривен. За десять месяцев 2021 года в государственный бюджет от таможенных органов перечислено 382,5 млрд гривен — эта сумма на 22,6 млрд гривен превышает доказанные Минфином индикативные показатели поступлений таможенных платежей в бюджет.

Если сравнивать с показателями за аналогичный период 2020 года, поступления в бюджет выросли на 35% или на 98,5 млрд гривен.

Однако в ведомстве не указали, какая именно сумма поступила в бюджет после борьбы с контрабандой на таможне.

[ + – ] Государственная таможенная служба перевыполнила план по поступлениям в бюджет

Напомним, 2 апреля СНБО ввел санкции против "топ-10" контрабандистов Украины. По словам Владимира Зеленского, от действий контрабандистов бюджет Украины недополучает около 300 млрд гривен.

Также Фокус сообщал, что СНБО расширил санкции против контрабандистов. По итогам заседания, которое состоялось 31 июля, под новые ограничения попали два украинца, гражданин Германии и 24 компании.