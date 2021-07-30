СНБО расширил санкции против контрабандистов (видео)

Под новые ограничения попали два украинца, гражданин Германии и 24 компании.

Во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоялось в пятницу, 30 июля, было принято решение ввести санкции против трех контрабандистов и нескольких компаний. Об этом сообщил в ходе брифинга секретарь ведомства Алексей Данилов.

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Так, под новые ограничения попали:

Александр Аст, гражданин Германии, 1984 г. р. Валерий Григорьевич Фальковский, 1974 г. р. Владислав Александрович Студинцец, 1984 г. р.

Также в санкционном списке оказались 24 аффилированных с ними компании.

"Речь как раз о тех контрабандных вещах. Мы не собираемся останавливаться, мы и дальше будем их отслеживать. Те, кто будут продолжать заниматься этими вещами, будут попадать под санкции СНБО", — подчеркнул Данилов.

[ + – ] Брифинг по итогам заседания СНБО 30 июля

Напомним, на заседании СНБО, которое состоялось 2 апреля, было принято решение ввести персональные санкции против "ТОП-10 контрабандистов" Украины. Президент Владимира Зеленский по итогам собрания заявил, что контрабанда является "экономическим терроризмом против Украины".

Позже сообщалось, что глава государства лишил гражданства трех человек из списка "топ-контрабандистов".

21 апреля Зеленский ввел в действие санкции против 13 контрабандистов и 95 компаний.