РНБО розширила санкції проти контрабандистів (відео)

Під нові обмеження потрапили двоє українців, громадянин Німеччини і 24 компанії.

Під час виїзного засідання Ради національної безпеки й оборони (РНБО), яке відбулося в п'ятницю, 30 липня, було ухвалене рішення ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Про це повідомив під час брифінгу секретар відомства Олексій Данілов.

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Так, під нові обмеження потрапили:

Олександр Ацт, громадянин Німеччини, 1984 року народження. Валерій Григорович Фальковський, 1974 р. н. Владислав Олександрович Студенець, 1984 р. н.

Також у списку санкцій опинилися 24 афілійовані з ними компанії.

"Йдеться якраз про ті контрабандні речі. Ми не збираємося зупинятися, ми і далі будемо їх відстежувати. Ті, хто будуть продовжувати займатися цими речами, потраплятимуть під санкції РНБО", — підкреслив Данілов.

[ + – ] Брифінг за підсумками засідання РНБО 30 липня

Нагадаємо, на засіданні РНБО, яке відбулося 2 квітня, було ухвалене рішення ввести персональні санкції проти "ТОП-10 контрабандистів" України. Президент Володимир Зеленський за підсумками зборів заявив, що контрабанда є "економічним тероризмом проти України".

Пізніше повідомлялося, що глава держави позбавив громадянства трьох осіб зі списку "топ-контрабандистів".

21 квітня Зеленський надав чинності санкції проти 13 контрабандистів і 95 компаній.