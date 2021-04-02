РНБО ввела санкції проти "топ-10 контрабандистів" України, — Зеленський

Президент назвав контрабанду "економічним тероризмом". Через це втрати бюджету сягають 300 млрд грн.

На засіданні РНБО 2 квітня вперше в історії України введені персональні санкції. Зокрема заблоковані активи та майно осіб. "Цих людей, за даними СБУ та апарату РНБО, можна назвати топ-десяткою української контрабанди", — сказав президент Володимир Зеленський.

Відсторонені від роботи десятки посадових осіб митних органів.

Президент назвав контрабанду "економічним тероризмом проти України". За оцінками, втрати бюджету через неї сягають 300 млрд грн. З них 100 млрд грн — втрати внаслідок неефективної роботи митниці.

Зеленський також сказав, що готуються законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

"Хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена, сьогодні — це перша десятка, але точно не остання", — запевнив президент.

Попереднє засідання РНБО проходило 19 березня, на ньому ухвалили рішення ввести санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання природних надр.

Крім цього, на останньому засіданні було ухвалене рішення ввести персональні санкції проти 27 фізичних осіб, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка та інші. Проти цих осіб ввели максимальні пакети санкцій.

До цього, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого під санкціями РНБО опинився колишній глава МВС Віталій Захарченко, колишній глава СБУ Олександр Якименко та ще 8 колишніх військовослужбовців. Їх позбавили військових звань і державних нагород.