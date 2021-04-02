СНБО ввел санкции против "топ-10 контрабандистов" Украины, – Зеленский

Президент назвал контрабанду "экономическим терроризмом". Из-за этого потери бюджета достигают 300 млрд грн.

На заседании СНБО 2 апреля впервые в истории Украины введены персональные санкции. В частности заблокированы активы и имущество лиц. "Этих людей, по данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", – сказал президент Владимир Зеленский.

Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов.

Президент назвал контрабанду "экономическим терроризмом против Украины". По оценкам, потери бюджета из-за нее достигают 300 млрд грн. Из них 100 млрд грн – потери вследствие неэффективной работы таможни.

Зеленский также сказал, что готовятся законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

"Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня – это первая десятка, но точно не последняя", – заверил президент.

Предыдущее заседание СНБО проходило 19 марта, на нем приняли решение ввести санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование природных недр.

Помимо этого, на последнем заседании было принято решение ввести персональные санкции против 27 физических лиц, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка и другие. В отношении этих лиц ввели максимальные пакеты санкций.

До этого, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкциями СНБО оказался бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и еще 8 бывших военнослужащих. Их лишили воинских званий и госнаград.