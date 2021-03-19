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СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Пшонки и Табачника (видео)

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Фото: УП | Янукович и Азаров

Практически все из перечисленных лиц, утверждает секретарь СНБО, уже являются гражданами России.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. Об этом во время брифинга по итогам заседания заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Полный список лиц, попавших под санкции:

  1. Виктор Янукович;
  2. Николай Азаров;
  3. Сергей Абисов;
  4. Сергей Аксенов;
  5. Александр Бобков;
  6. Валерий Грицай;
  7. Константин Затулин;
  8. Петр Зима;
  9. Иванцов Андрей;
  10. Олег Кирилин;
  11. Вадим Колесниченко;
  12. Владимир Константинов;
  13. Сергей Курченко;
  14. Серей Кусюк;
  15. Павел Лебедев;
  16. Леонид Пасечник;
  17. Александр Поддубов;
  18. Наталья Поклонская;
  19. Виктор Пшонка;
  20. Дмитрий Саламатин;
  21. Игорь Соркин;
  22. Дмитрий Табачник;
  23. Николай Ткаченко;
  24. Николай Федорян;
  25. Николай Феськов;
  26. Александр Черпицкий;
  27. Ольга Чичелимова.

"По этим лицам были ходатайства от двух институций. Первое — от Кабмина. Речь о правоохранителях, которые нарушили присяги и работают в РФ или на временно оккупированных территориях Украины. И второй доклад был главы СБУ Ивана Баканова. Против них государство Украина ввело максимальные санкции, которые предусмотрены действующим законодательством", — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, подавляющее большинство — 99% — из перечисленных лиц уже являются гражданами Российской Федерации.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". 

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.