СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Пшонки и Табачника (видео)
Практически все из перечисленных лиц, утверждает секретарь СНБО, уже являются гражданами России.
19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. Об этом во время брифинга по итогам заседания заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
Полный список лиц, попавших под санкции:
- Виктор Янукович;
- Николай Азаров;
- Сергей Абисов;
- Сергей Аксенов;
- Александр Бобков;
- Валерий Грицай;
- Константин Затулин;
- Петр Зима;
- Иванцов Андрей;
- Олег Кирилин;
- Вадим Колесниченко;
- Владимир Константинов;
- Сергей Курченко;
- Серей Кусюк;
- Павел Лебедев;
- Леонид Пасечник;
- Александр Поддубов;
- Наталья Поклонская;
- Виктор Пшонка;
- Дмитрий Саламатин;
- Игорь Соркин;
- Дмитрий Табачник;
- Николай Ткаченко;
- Николай Федорян;
- Николай Феськов;
- Александр Черпицкий;
- Ольга Чичелимова.
"По этим лицам были ходатайства от двух институций. Первое — от Кабмина. Речь о правоохранителях, которые нарушили присяги и работают в РФ или на временно оккупированных территориях Украины. И второй доклад был главы СБУ Ивана Баканова. Против них государство Украина ввело максимальные санкции, которые предусмотрены действующим законодательством", — заявил Данилов.
По словам секретаря СНБО, подавляющее большинство — 99% — из перечисленных лиц уже являются гражданами Российской Федерации.
Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".
19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.
По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.
11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.