СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Пшонки и Табачника (видео)

Практически все из перечисленных лиц, утверждает секретарь СНБО, уже являются гражданами России.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. Об этом во время брифинга по итогам заседания заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Полный список лиц, попавших под санкции:

Виктор Янукович; Николай Азаров; Сергей Абисов; Сергей Аксенов; Александр Бобков; Валерий Грицай; Константин Затулин; Петр Зима; Иванцов Андрей; Олег Кирилин; Вадим Колесниченко; Владимир Константинов; Сергей Курченко; Серей Кусюк; Павел Лебедев; Леонид Пасечник; Александр Поддубов; Наталья Поклонская; Виктор Пшонка; Дмитрий Саламатин; Игорь Соркин; Дмитрий Табачник; Николай Ткаченко; Николай Федорян; Николай Феськов; Александр Черпицкий; Ольга Чичелимова.

"По этим лицам были ходатайства от двух институций. Первое — от Кабмина. Речь о правоохранителях, которые нарушили присяги и работают в РФ или на временно оккупированных территориях Украины. И второй доклад был главы СБУ Ивана Баканова. Против них государство Украина ввело максимальные санкции, которые предусмотрены действующим законодательством", — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, подавляющее большинство — 99% — из перечисленных лиц уже являются гражданами Российской Федерации.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.