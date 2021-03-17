Куда летит "Мотор Сич". Решение о национализации принято, законодательного механизма нет

Запорожское предприятие "Мотор Сич" не получит китайские инвестиции — СНБО принял решение вернуть завод государству. Фокус разбирался, как будет проходить этот процесс.

На заседании СНБО 11 марта секретарь СНБОУ Алексей Данилов сообщил, что приватизированное в 90-х предприятие "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели и газотурбинные установки, вскоре перейдет в госсобственность. Позже он отметил, что это произойдет законно, согласно действующему законодательству.

"Мы не можем позволить себе, находясь в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит наша обороноспособность", — отметил Алексей Данилов.

Законный переход

Отмеченный Алексеем Даниловым законный способ перехода предприятия в государственную собственность возможен. Хотя на данный момент законодательства по такому переходу (национализации частной компании) в стране нет.

"Придется принимать специальный закон, который будет регламентировать именно эту транзакцию. Собственно, в такой формулировке эта идея впервые и прозвучала из уст главы фракции СН Давида Арахамии", — сообщил старший экономист Центра Экономической Стратегии Дмитрий Горюнов. Адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова уверена, что для осуществления процедуры перехода завода в госсобственность должен быть отдельный, единый и однозначный механизм и критерии.

Более того, чтобы урегулировать все вопросы, потребуется не только принятие отдельного закона, но и внесение изменений в существующие. В частности, закон о государственном бюджете.

"Если национализация все-таки состоится, то либо потребуется отдельный закон именно для национализации "Мотор Сич", либо придется опираться на уже существующую базу, а это увеличит юридические риски – в этом случае национализацию будет намного легче оспорить в судах или просто затянуть. Как минимум, понадобятся изменения в закон о госбюджете на 2021 год", — рассказал Фокусу Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт центра "CASE Украина".

Китайский вопрос

Причиной возникшего теперь конфликта с Китаем стала слабо продуманная в прошлом приватизационная политика Украины. Ведь если бы "Мотор Сич" была в списке стратегических предприятий, приватизация бы не состоялась. А то, что происходило в последние годы вокруг компании, в частности, арест акций в 2018 году, эксперты связывают с пробелами существующего в стране законодательства.

"Идут попытки другими методами реализовать механизм скрининга прямых иностранных инвестиций. Этот механизм существует во многих развитых странах и позволяет не разрешать покупку нерезидентами активов в стратегических отраслях, если это может нести риски для нацбезопасности", — подчеркнул Дмитрий Горюнов. К слову, такой законопроект находится с начала февраля в парламенте.

Эксперты уверены, что на инвестклимате решение о возврате "Мотор Сич" в госсобственность не отразится — в развитых странах понимают, что идет речь о нацбезопасности. Хотя отношения Украины и Китая могут ухудшиться — Skyrizon Aircraft собирается в международном суде отсудить у Украины $3,5 млрд.

"Сложности в отношениях с Китаем будут всегда – Китай намного больше говорит об инвестициях в Украину, чем реально инвестирует. К этому нужно просто быть готовым и требовать от китайских инвесторов работать в украинском правовом поле, а не менять это правовое поле под обещания инвестиций", — говорит Евгений Дубогрыз. По мнению директора экономических программ Украинского института будущого Анатолия Амелина, кризиса в отношениях с Китаем вполне можно избежать.

"Необходимо правильно включать дипломатические инструменты, чтобы выровнять ситуацию и отстроить выгодное Украине сотрудничество с Китаем", — отметил Анатолий Амелин.

Напомним, приватизация завода "Мотор Сич" свершилась еще в 90-х при президентстве Леонида Кучмы. Тогда предприятие перешло под контроль бизнесмена Вячеслава Богуслаева. Позже в декабре 2019 года Богуслаев заявил, что был вынужден продать акции стратегическому инвестору Skyrizon Aircraft Holdings Limited, так как предприятие нуждалось в существенных финансовых вливаниях. По его словам, китайская компания заплатила 100 млн. долл. и взяла обязательство инвестировать в завод еще 150 млн. долл. Однако Антимонопольный комитет Украины сделку с китайской компанией не согласовал, а акции "Мотор Сич" были арестованы по делу СБУ о госизмене еще в апреле 2018 года (неоднократные судебные заседания не сняли этот арест).

О политической подоплеке конфликта вокруг "Мотор Сич" читайте в статье "Не по фэншую. Как "Мотор Сич поссорила Украину и Китай".