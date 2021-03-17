Куди летить "Мотор Січ". Рішення про націоналізацію прийнято, законодавчого механізму немає

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" не отримає китайські інвестиції — РНБО ухвалила рішення повернути завод державі. Фокус розбирався, як відбуватиметься цей процес.

На засіданні РНБО 11 березня секретар РНБОУ Олексій Данилов повідомив, що приватизоване у 90-х підприємство "Мотор Січ", яке виробляє авіаційні двигуни і газотурбінні установки, незабаром перейде у держвласність. Пізніше він зазначив, що це станеться законно, згідно з чинним законодавством.

"Ми не можемо дозволити собі, перебуваючи у стані війни, віддати в чужі руки підприємство, від якого залежить наша обороноздатність", — зазначив Олексій Данілов.

Законний перехід

Зазначений Олексієм Даниловим законний спосіб переходу підприємства у державну власність можливий. Хоча зараз законодавства щодо такого переходу (націоналізації приватної компанії) в країні немає.

"Доведеться приймати спеціальний закон, який регламентуватиме саме цю транзакцію. Власне, у такому формулюванні ця ідея вперше і прозвучала з вуст голови фракції СН Давида Арахамії", — повідомив старший економіст Центру Економічної Стратегії Дмитро Горюнов. Адвокат АБ "ЮФ" Семенова і Партнери "Марина Семенова впевнена, що для здійснення процедури переходу заводу у держвласність повинен бути окремий, єдиний і однозначний механізм і критерії.

Більше того, щоб врегулювати всі питання, потрібно не тільки прийняття окремого закону, а й внесення змін до чинних. Зокрема, закон про державний бюджет.

"Якщо націоналізація все-таки відбудеться, то або потрібно окремий закон саме для націоналізації "Мотор Січ", або доведеться спиратися на вже наявну базу, а це збільшить юридичні ризики — у цьому випадку націоналізацію буде набагато легше оскаржити в судах або просто затягнути. Як мінімум, знадобляться зміни в закон про держбюджет на 2021 рік", — розповів Фокусу Євген Дубогриз, асоційований експерт центру "CASE Україна".

Китайське питання

Причиною виниклого нині конфлікту з Китаєм стала слабо продумана у минулому приватизаційна політика України. Адже якби "Мотор Січ" була у списку стратегічних підприємств, приватизація б не відбулася. А те, що відбувалося останніми роками навколо компанії, зокрема, арешт акцій у 2018 році, експерти пов'язують з пробілами наявного в країні законодавства.

"Йдуть спроби іншими методами реалізувати механізм скринінгу прямих іноземних інвестицій. Цей механізм існує у багатьох розвинених країнах і дає змогу не дозволяти купівлю нерезидентами активів у стратегічних галузях, якщо це може нести ризики для нацбезпеки", — підкреслив Дмитро Горюнов. До речі, такий законопроект перебуває з початку лютого в парламенті.

Експерти впевнені, що на інвестклімат рішення про повернення "Мотор Січ" у держвласність не відіб'ється — в розвинених країнах розуміють, що йдеться про нацбезпеку. Хоча відносини України і Китаю можуть погіршитися — Skyrizon Aircraft має намір у міжнародному суді відсудити в України $3,5 млрд.

"Складнощі у відносинах з Китаєм будуть завжди — Китай набагато більше говорить про інвестиції в Україну, ніж реально інвестує. До цього потрібно просто бути готовим і вимагати від китайських інвесторів працювати в українському правовому полі, а не міняти це правове поле під обіцянки інвестицій", — каже Євген Дубогриз. На думку директора економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолія Амеліна, кризи у відносинах з Китаєм цілком можна уникнути.

"Необхідно правильно включати дипломатичні інструменти, щоб вирівняти ситуацію і відбудувати вигідне Україні співробітництво з Китаєм", — зазначив Анатолій Амелін.

Нагадаємо, приватизація заводу "Мотор Січ" відбулася ще у 90-х за президентства Леоніда Кучми. Тоді підприємство перейшло під контроль бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва. Пізніше в грудні 2019 року Богуслаєв заявив, що був змушений продати акції стратегічному інвесторові Skyrizon Aircraft Holdings Limited, оскільки підприємство потребувало істотних фінансових вливань. За його словами, китайська компанія заплатила 100 млн дол. і взяла зобов'язання інвестувати в завод ще 150 млн дол. Однак Антимонопольний комітет України угоду з китайською компанією не погодив, а акції "Мотор Січ" були заарештовані у справі СБУ про державну зраду ще у квітні 2018 року (неодноразові судові засідання не зняли цей арешт).

Про політичне підґрунтя конфлікту навколо "Мотор Січ" читайте в статті "Не по феншую. Як "Мотор Січ посварила Україну і Китай".