РНБО ввела санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки і Табачника (відео)

Практично всі з перерахованих осіб, стверджує секретар РНБО, вже є громадянами Росії.

19 березня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб. Про це під час брифінгу за підсумками засідання заявив секретар відомства Олексій Данилов.

Повний список осіб, що потрапили під санкції:

Віктор Янукович; Микола Азаров; Сергій Абісов; Сергій Аксьонов; Олександр Бобков; Валерій Грицай; Костянтин Затулін; Петро Зима; Іванцов Андрій; Олег Кирилін; Вадим Колесніченко; Володимир Константинов; Сергій Курченко; Сергій Кусюк; Павло Лебедєв; Леонід Пасічник; Олександр Піддубов; Наталя Поклонська; Віктор Пшонка; Дмитро Саламатін; Ігор Соркін; Дмитро Табачник; Микола Ткаченко; Микола Федорян; Микола Феськов; Олександр Черпіцький; Ольга Чічелімова.

"За цими особам були клопотання від двох інституцій. Перше — від Кабміну. Йдеться про правоохоронців, які порушили присяги і працюють в РФ або на тимчасово окупованих територіях України. І друге клопотання було голови СБУ Івана Баканова. Проти них держава Україна ввела максимальні санкції, які передбачені чинним законодавством", — заявив Данилов.

За словами секретаря РНБО, більшість — 99% — з перерахованих осіб вже є громадянами Російської Федерації.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого під санкції РНБО потрапили колишній голова МВС Віталій Захарченко, екс-голова СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

11 березня РНБО погодила "Стратегію деокупацію Криму", прийняла рішення про націоналізацію "Мотор Січі" і доручила СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.