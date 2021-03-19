Под санкции СНБО попали 19 компаний из сферы пользования недрами (видео)

По информации СМИ, часть из этих компаний принадлежат Павлу Фуксу. Впрочем, сам бизнесмен это отрицает.

На заседании СНБО, которое состоялось 19 марта 2021 года, было принято решение ввести санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на использование природных недр. Об этом на брифинге рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов.

В частности, под санкции попали следующие компании:

"Геоконнект"; "Глобал Геоинвест"; "Транссетгео"; "Геопост"; "Геовертикаль"; "Геотаргет"; "Надрапрайд"; "Геофорс"; "Геостенс"; "Надравестгруп"; "Бэст ойл компании"; "Надрапростир"; "Инфогеотренд"; "Эйджин марка"; "Экогазальянс"; "Эпивал энерджи"; "Юнолит Ойл"; "Профиннафт"; "Бэстгеотек".

"В отношении этих 19 компаний были применены максимальные санкции, которые может применить наша страна и СНБО", — отметил Данилов.

Также секретарь ведомства подчеркнул, что Украина планирует провести аудит всех разрешений на недропользование с 1994 года и, в случае выявления нарушений условий, вернет их народу.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что компании, которые попали под санкции СНБО, якобы принадлежат бизнесмену Павлу Фуксу.

Во время брифинга журналист издания "Вести" отметил, что большинство из перечисленных компаний якобы принадлежат Фуксу и спросил у Данилова "какие претензии СНБО имеет к этому олигарху". Впрочем, секретарь ведомства не подтвердил и не опроверг информации о том, что бенефициаром указанных предприятий действительно является Фукс.

"Претензии — не наша парафия. Мы принимаем соответствующие решения, которые инсталлируются или указом президента или мы даем протокольное поручение, за которое голосуют члены СНБО", — сказал Данилов.

Позже сам Фукс в комментарии изданию "Страна" заявил, что он якобы не имеет никакого отношения к этим компаниям.

"Вообще никакого отношения к ним не имею. Их со мной связывают уже пять лет, как только я вернулся в Украину. Я когда-то смотрел и хотел купить какие-то из этих лицензий, но юридически никакой сделки не было", — цитирует Фукса издание.

Отметим, также на этом заседании было принято решение ввести персональные санкции против 27 физических лиц, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка и другие. Против них тоже ввели максимальные пакеты санкций.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne".

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

11 марта СНБО согласовал Стратегию деоккупации Крыма", принял решение о национализации "Мотор Сичи" и поручил СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений.