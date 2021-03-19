Під санкції РНБО потрапили 19 компаній зі сфери користування надрами (відео)

За інформацією ЗМІ, частина з цих компаній належать Павлу Фуксу. Втім, сам бізнесмен це заперечує.

На засіданні РНБО, яке на 19 березня 2021 року прийняли рішення ввести санкції проти 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання природних надр. Про це на брифінгу розповів секретар відомства Олексій Данилов.

Зокрема, під санкції потрапили такі компанії:

"Геоконнект"; "Глобал Геоінвест"; "Транссетгео"; "Геопост"; "Геовертікаль"; "Геотаргет"; "Надрапрайд"; "Геофорс"; "Геостенс"; "Надравестгруп"; "Бест ойл компанії"; "Надрапростір"; "Інфогеотренд"; "Ейджін марка"; "Екогазальянс"; "Епівал енерджі"; "Юнол Ойл"; "Профіннафт"; "Бестгеотек".

"Стосовно цих 19 компаній застосували максимальні санкції, які може застосувати наша країна і РНБО", — зазначив Данилов.

Також секретар відомства підкреслив, що Україна планує провести аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 року і, у випадку виявлення порушень умов, поверне їх народу.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що компанії, які потрапили під санкції РНБО, нібито належать бізнесменові Павлу Фуксу.

Під час брифінгу журналіст видання "Вести" зазначив, що більшість з перерахованих компаній нібито належать Фуксу і запитав у Данилова "які претензії РНБО має до цього олігарха". Втім, секретар відомства не підтвердив і не спростував інформації про те, що бенефіціаром зазначених підприємств справді є Фукс.

"Претензії — не наша парафія. Ми приймаємо відповідні рішення, які встановлюються або указом президента або ми даємо протокольне доручення, за яке голосують члени РНБО", — сказав Данилов.

Пізніше сам Фукс в коментарі виданню "Страна" заявив, що він нібито не має ніякого стосунку до цих компаній.

"Взагалі ніякого стосунку до них не маю. Їх зі мною пов'язують вже п'ять років, як тільки я повернувся в Україну. Я колись дивився і хотів купити якісь з цих ліцензій, але юридично ніякої угоди не було", — цитує Фукса видання.

Зазначимо, також на цьому засіданні прийняли рішення ввести персональні санкції проти 27 фізичних осіб, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка та інші. Проти них теж ввели максимальні пакети санкцій.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne".

19 лютого РНБО рекомендувало Зеленському ввести санкції ще проти ряду компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — і сам Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого під санкції РНБО потрапив колишній голова МВС Віталій Захарченко, екс-голова СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

11 березня РНБО погодила "Стратегію деокупацію Криму", прийняла рішення про націоналізацію "Мотор Січі" і доручила СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод.