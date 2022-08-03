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Діджитал

На Київській митниці спалили 2,5 тисячі підроблених гаджетів Apple (фото, відео)

Київська митниця, спалили підробки Apple, контрафактні товари, знищення контрафакту
На Київській митниці спалили підробки Apple

У першій партії знищеного контрафакту були навушники, блоки живлення, перехідники. Невдовзі митниця збирається знищити ще одну партію підробок.

Київська митниця у присутності представника правовласника спалила у спеціальній печі 2,5 тис. контрафактних товарів торгової марки Apple, повідомляє пресслужба відомства.

Серед знищених товарів навушники, блоки живлення, перехідники та інші аксесуари, що імпортували до України з порушенням прав інтелектуальної власності американської компанії. До країни їх доставляли поштовими сервісами невеликими партіями.

"Після підписання всіх паперів незабаром планується знищення ще однієї партії контрафактного Apple", — наголосили співробітники митниці.

Нагадаємо, у лютому в Одеському аеропорту у громадянина Туреччини вилучили 260 жіночих сумок, скопійованих із відомих світових брендів. Співробітники податкової служби припустили, що іноземець хотів реалізувати підробки з логотипами PRADA та GUESS в елітних магазинах Одеси.

Наприкінці 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що боротьба з контрабандою в країні принесла до бюджету додатково 45 млрд грн.