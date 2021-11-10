Боротьба з контрабандою принесла до бюджету додаткові 45 млрд грн., — Зеленський (відео)

За словами президента, державна скарбниця почала наповнюватись після виконання рішень РНБО.

Надходження до держбюджету України збільшилися на 45 млрд гривень на тлі боротьби з контрабандою. Про це під час відеозвернення заявив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, під час останнього засідання РНБО заслуховувалися звіти щодо виконання деяких рішень Ради нацбезпеки та оборони. Зокрема, СБУ поінформувала про збільшення надходжень до бюджету України як результати боротьби з контрабандою на митниці.

"Ми послухали звіт про виконання раніше ухвалених рішень на РНБО. Результат — 45 млрд грн. Саме на стільки збільшилися надходження до державного бюджету з моменту введення рішення", — заявив глава держави під час відеозвернення.

Крім цього, Володимир Зеленський торкнувся теми "злодіїв у законі". Президент, посилаючись на звіт МВС, зазначив, що з території України видворили практично всіх "кримінальних авторитетів". Один громадянин, щодо якого вводили санкції РНБО, наразі перебуває у лікарні.

"Ми щиро бажаємо, щоб він якнайшвидше залишив лікарняне ліжко і нашу країну", — резюмував глава держави.

[ + – ] Нове звернення Володимира Зеленського до українців

Боротьба з контрабандою в Україні – звіт СБУ

За підсумками сьогоднішнього засідання РНБО глава СБУ Іван Баканов заявив, що боротьба з контрабандистами дає позитивний ефект у вигляді митних донарахувань до бюджету, проте він озвучив інші цифри.

"З початку 2021 року було донараховано майже 2 млрд митних платежів та сплачено 981 млн гривень до держбюджету", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, після запровадження санкцій РНБО активи топконтрабандистів було заблоковано, а діяльність деяких суб'єктів підприємницької діяльності припинено. Під обмеження, як зазначили в СБУ, потрапили 22 фізособи та 146 юридичних осіб.

[ + – ] Звіт СБУ щодо боротьби з контрабандою Фото: СБУ

Надходження до бюджету з митниці — звіт Державної митної служби України

За даними пресслужби відомства, цього року служба перевиконала свій план на 22,6 млрд гривень. За десять місяців 2021 року до державного бюджету від митних органів перераховано 382,5 млрд гривень — ця сума на 22,6 млрд гривень перевищує доведені Мінфіном індикативні показники надходжень митних платежів до бюджету.

Якщо порівнювати з показниками за аналогічний період 2020 року, надходження до бюджету зросли на 35% або на 98,5 млрд гривень.

Однак у відомстві не зазначили, яка саме сума надійшла до бюджету після боротьби із контрабандою на митниці.

[ + – ] Державна митна служба перевиконала план надходжень до бюджету

Нагадаємо, 2 квітня РНБО ввела санкції проти "топ-10" контрабандистів України. За словами Володимира Зеленського, від дій контрабандистів бюджет України недоотримує близько 300 млрд гривень.

Також Фокус повідомляв, що РНБО розширила санкції проти контрабандистів. За підсумками засідання, яке відбулося 31 липня, під нові обмеження потрапили двоє українців, громадянин Німеччини та 24 компанії.