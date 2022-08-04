СБУ викрила схему крадіжки українського зерна з окупованих територій (фото)

Завдяки діям колаборантів загарбники змогли вивезти 650 тисяч тонн зерна на суму $200 млн.

Служба безпеки повідомила про викриття групи осіб, які допомагали окупаційним військам красти зерно з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зокрема, правоохоронці задокументували діяльність колаборантів, які допомогли загарбникам вивезти 650 тисяч тонн зерна загальною вартістю майже $200 млн. За даними СБУ, було викрито цілий ланцюжок причетних, починаючи від зрадників, які підписали дозвіл на транспортування врожаю, до членів екіпажу 10 російських кораблів.

У межах кримінального провадження було оголошено підозри відразу за трьома статтями КК — ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 111-2 (пособництво державі агресору), ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни):

Євгену Балицькому — голові російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;

Олександру Сауленку — самопроголошеному в. о. мера Бердянська;

Володимиру Стельмаченку — "директору" Бердянського морського торговельного порту.

Також накладено арешт на майно, зокрема на 4 повітряні судна малої авіації, що знаходяться в Київській області, й активи вартістю 149 млн гривень, що належать Балицькому.

"СБУ встановила, що колаборант Балицький видав "розпорядження", на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. Унаслідок цього псевдопідприємству "Державний зерновий оператор" було незаконно передано майно 7 агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорожської області. Псевдомер Сауленко спільно з директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів і завантаження його на морське судно Zhibek Zholy під прапором РФ", — йдеться в повідомленні відомства.

Крадіжка українського зерна, за даними СБУ, здійснювалася на захоплених територіях Запорізької і Херсонської областей, а сам урожай вивозився через порти в непідконтрольному Криму. Для транспортування зернових окупанти використовували морські кораблі під прапорами Росії та Сирії:

"Надія";

"Сормівський-48";

"Федір";

"Матрос Кішка";

"Матрос Позинич";

"ZHIBEK ZHOLY";

"Св. Константин";

"Михайло Ненашев";

"LAODICEA".

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ незаконному відвантаженню викраденої пшениці вдалося запобігти. Зокрема, на зазначені судна та зернову продукцію, яку вони транспортують, українським судом накладено арешт. Також, Туреччина, Єгипет і Ліван відмовилися і відмовляються приймати і розвантажувати зазначені морські судна. Оперативники СБУ встановили ще 5 іноземних морських суден, які незаконно вивозять зерно з морських портів тимчасово окупованих українських територій і на які планується накладення арештів", — додали в пресцентрі силового відомства.

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Нагадаємо, 29 липня в портах Одеської області стартувало відвантаження українського зерна на експорт.

Також повідомлялося, що перший суховантаж з українським зерном пройшов огляд у Стамбулі.