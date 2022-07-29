У портах Одеської області почали відвантажувати зерно на експорт (фото, відео)

Україна вже отримала підтвердження від ООН щодо запропонованого коридору й у дорогу готується вирушити суховантажне судно Navi-Star із зерном на борту.

У портах "Одеса" та "Чорноморськ" розпочалася процедура завантаження українського зерна на суховантажі. Про це повідомляє Телеграм-канал "Одеса офіційно".

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На відео, яке розмістили в телеграм-каналі, видно, що до відправлення готують суховантажне судно Navi-Star. Також на відеокадрах глядачам показали резервуари, де зберігається зерно.

[ + – ] Navi-Star готується до відплиття Фото: Скриншот

В один із портів у п'ятницю, 29 липня, прибув особисто міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Після підписання зернової ініціативи у Стамбулі, українська сторона зробила всі відповідні приготування для початку навігації у Чорному морі", — сказав Кубраков.

За його словами, у п'ятницю українська сторона отримала підтвердження від ООН щодо запропонованого коридору, по якому слідуватимуть судна в Чорному морі в напрямку Босфору.

Міністр інфраструктури також висловив сподівання, що до кінця цього тижня перші судна із зерном будуть відправлені з українських портів.

[ + – ] Олександров Кубраков в одному з портів Одеської області Фото: Скриншот

Які останні новини відомі про "зерновий коридор" з України

Станом на 28 червня три українські порти вже були розблоковані, намітивши безпечний фарватер для проходу вантажних суден. Схема вивезення зерна передбачає, що суди збиратимуться в караван.

У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства.

Керівник Моніторингової групи з кримських санкцій і свободи судноплавства Андрій Клименко на особистій сторінці у фейсбуці також розповів, як виглядатиме "зерновий коридор".

За опублікованими ними даними, біля острова Зміїний знаходиться район огляду суден, прийому/висадки лоцмана під час прямування в порти України та формування каравану під час прямування з них.

А в області Дунайського біосферного заповідника — район формування/розформування каравану.

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський відвідав Одесу та запевнив представників країн "Великої сімки" і Туреччини, як учасника в угоді щодо зернового коридору, що Україна готова відновити експорт пшениці. Він також додав, що для України важливо залишатись гарантом світової продовольчої безпеки.

Фокус також писав, що зерновий коридор біля українських берегів готовий до роботи. Три морські порти України вже розблоковані, намічено безпечний фарватер для проходу вантажних суден. Передбачається, що для вивезення українського зерна суди збиратимуться у караван.

Уже опубліковано маршрути зернового коридору, по якому кораблі перевозитимуть зерно з українських портів у Туреччину. Охоронятимуть кораблі з українським зерном турецькі фрегати МЕКО — F243 "Йилдирим", F242 "Фатіх", а також підводний човен. Морякам рекомендують проявляти пильність через загрозу мін, що дрейфують.