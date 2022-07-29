В портах Одесской области начали отгружать зерно на экспорт (фото, видео)

Украина уже получила подтверждение от ООН относительно предложенного коридора и в путь готовится отправиться сухогруз Navi-Star с зерном на борту.

В портах "Одесса" и "Черноморск" началась процедура загрузки украинского зерна на сухогрузы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Одеса офіційно".

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На видео, которое разместили в Телеграм-канале, видно, что к отправке готовят сухогруз Navi-Star. Также на видеокадрах зрителям показали резервуары, в которых хранится зерно.

[ + – ] Navi-Star готовится к отплытию Фото: Скриншот

В один из портов в пятницу, 29 июля, прибыл лично министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"После подписания зерновой инициативы в Стамбуле, украинская сторона сделала все соответствующие приготовления для начала навигации в Черном море", — сказал Кубраков.

По его словам, в пятницу украинская сторона получила подтверждение от ООН относительно предложенного коридора, по которому будут следовать суда в Черном море в направлении Босфора.

Министр инфраструктуры также выразил надежду, что к концу этой недели первые суда с зерном будут отправлены из украинских портов.

[ + – ] Александров Кубраков в одном из портов Одесской области Фото: Скриншот

Какие последние новости известны о "зерновом коридоре" с Украины

По состоянию на 28 июня три украинских порта уже были разблокировали, наметив безопасный фарватер для прохода грузовых судов. Схема вывоза зерна предусматривает, что суда будут собираться в караван.

В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства.

Руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко на личной странице в Фейсбук также рассказал, как будет выглядеть "зерновой коридор".

По опубликованным им данным, возле острова Змеиный находится район досмотра судов, приема/высадки лоцмана при следовании в порты Украины и формирования каравана при следовании из них.

А в области Дунайского биосферного заповедника — район формирования/расформирования каравана.

Напомним, 29 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и заверил представителей стран "Большой семерки" и Турции, как участника в соглашении по зерновому коридору, что Украина готова возобновить экспорт пшеницы. Он также добавил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Фокус также писал о том, что зерновой коридор у украинских берегов готов к работе. Три морских порта Украины уже разблокированы, намечен безопасный фарватер для прохода грузовых судов. Предусматривается, что для вывоза украинского зерна суда будут собираться в караван.

Уже опубликованы маршруты зернового коридора, по которым корабли будут перевозить зерно из украинских портов в Турцию. Охранять корабли с украинским зерном будут турецкие фрегаты МЕКО – F243 "Йилдирим", F242 "Фатих", а также подводная лодка. Морякам рекомендуют проявлять бдительность из-за угрозы дрейфующих мин.