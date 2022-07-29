"Все готово к экспорту украинского зерна": Зеленский прибыл в Одессу (фото)

По словам президента, сейчас ожидается сигнал к началу поставок от партнеров. Украина создает возможности для выживания, в то время, как некоторые блокируют море и отнимают жизни у людей из других стран.

В пятницу, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и заверил представителей стран "Большой семерки" и Турции, как участника в соглашении по зерновому коридору, что Украина готова возобновить экспорт пшеницы. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

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"Мы готовы к экспорту украинского зерна, — объяснил президент. — Ждем сигналов от наших партнеров к началу поставок".

Он также добавил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Он подчеркнул, что, в то время, как кто-то блокирует море и отнимает жизни жителей других стран, Украина создает возможности для выживания.

[ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. Фото: Пресс-служба ОП [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна. [ + – ] Владимир Зеленский прибыл в Одессу для обсуждения экспорта зерна.

Напомним, что зерновой коридор у украинских берегов готов к работе. Три морских порта Украины уже разблокированы, намечен безопасный фарватер для прохода грузовых судов. Предусматривается, что для вывоза украинского зерна суда будут собираться в караван.

Уже опубликованы маршруты зернового коридора, по которым корабли будут перевозить зерно из украинских портов в Турцию. Охранять корабли с украинским зерном будут турецкие фрегаты МЕКО – F243 "Йилдирим", F242 "Фатих", а также подводная лодка. Морякам рекомендуют проявлять бдительность из-за угрозы дрейфующих мин.

Ранее Фокус сообщал, что первый корабль с украинским зерном должен покинуть порт уже сегодня.