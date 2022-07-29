"Все готове до експорту українського зерна": Зеленський прибув до Одеси (фото)

За словами президента, зараз очікується сигнал до початку постачання від партнерів. Україна створює можливості для виживання, у той час як деякі блокують море та забирають життя у людей з інших країн.

У п'ятницю, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Одесу та запевнив представників країн "Великої сімки" та Туреччини, як учасника в угоді щодо зернового коридору, що Україна готова відновити експорт пшениці. Про це повідомляється у Telegram-каналі президента.

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"Ми готові до експорту українського зерна, — пояснив президент. — Чекаємо на сигнали від наших партнерів до початку поставок".

Він також додав, що для України важливо залишатись гарантом світової продовольчої безпеки.

Він наголосив, що у той час, як хтось блокує море та забирає життя мешканців інших країн, Україна створює можливості для виживання.

[ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. Фото: Пресс-служба ОП [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна. [ + – ] Володимир Зеленський прибув до Одеси, щоб обговорити експорт зерна.

Нагадаємо, що зерновий коридор біля українських берегів готовий до роботи. Три морські порти України вже розблоковані, намічено безпечний фарватер для проходу вантажних суден. Передбачається, що для вивезення українського зерна кораблі збиратимуться у караван.

Вже опубліковано маршрути зернового коридору, якими кораблі перевозитимуть зерно з українських портів до Туреччини. Охоронятимуть кораблі з українським зерном турецькі фрегати МЕКО – F243 "їлдірім", F242 "Фатіх", а також підводний човен. Морякам рекомендують проявляти пильність через загрозу мін, які дрейфують.

Раніше Фокус повідомляв, що перший корабель із українським зерном має залишити порт уже сьогодні.