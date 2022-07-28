Первый корабль с украинским зерном покинет порт завтра, — замгенсека ООН

Помимо зерна, по словам Мартина Гриффитса, на борту украинских кораблей также могут быть удобрения.

Первый корабль с украинским зерном выйдет в акваторию Черного моря в пятницу, 29 июля. Об этом сообщил заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс на брифинге 28 июля.

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По его словам, первое судно с украинским зерном может отправиться по "зерновому коридору" в порты стран-импортеров уже 29 июля.

"Мы надеемся и планируем, что первое судно может отправиться в ближайшие дни. Надеюсь, что это произойдет завтра", — сказал Гриффитс.

Он также добавил, что на борту корабля будут находиться и удобрения.

"Сначала мы сконцентрировались на зерне, но в последние дни переговоров включили также и удобрения", — пояснил заместитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что экспортировать украинское зерно будут корабли стран Черноморского региона. После того как был подписан договор по экспорту украинского зерна, компании разных стран мира активно ищут сухогрузы, которые будут задействованы для вывоза аграрной продукции из Украины.

"Компании могут быть американские, европейские либо еще какие-то, а корабли, которые они будут находить могут быть турецкие, греческие или грузинские. Какие будут доступны те и будут фрахтовать", — сказал Кубраков.

Фокус также писал о том, что в Стамбуле начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ), который создан для контроля за транспортировкой украинского зерна по Черному морю. В него входят представители Турции, Украины, а также дипломаты из ООН.