Экспортировать украинское зерно будут корабли стран Черноморского региона, — Кубраков

После того, как был подписан договор по экспорту украиснкого зерна, компании разных стран мира активно ищут сухогрузы, которые будут задействованы для вывоза аграрной продукции из Украины.

Экспортировать украинское зерно по "зерновому коридору" будут компании разных стран мира. При этом будут задействованы сухогрузы из стран Черноморского региона. Об этом в интервью 27 июля сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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После заключения договора по экспорту украинского зерна, различные компании активно ищут доступные транспортные суда, которые после будут организованы в караваны для вывоза аграрной продукции.

"Компании могут быть американские, европейские либо еще какие-то, а корабли, которые они будут находить могут быть турецкие, греческие или грузинские. Какие будут доступны те и будут фрахтовать", — сказал Кубраков.

По его словам, первые корабли из зерном пойдут уже в ближайшее время, однако для этого необходимо проделать некоторую логистическую работу. Прежде всего нужно переориентировать работу "Укрзализныци", которая в последнее время доставляла грузы к западной границе страны.

Следующим важным шагом является предоставление "зеленого коридора" для транспортных судов, и для этого необходимо провести разминирование вод Черного моря.

"Необходимо разминировать выходы из наших портов, так называемые "зеленые коридоры", и только после этого можно начинать работать. Сейчас мы над этим работаем", — отметил министр.

[ + – ] Интервью с министром инфраструктуры Александром Кубраковым (смотреть с 24:10)

Ранее сообщалось, что в Стамбуле начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ), который создан для контроля за транспортировкой украинского зерна по Черному морю. В него входят представители Турции, Украины, а также дипломаты из ООН.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын 27 июля заявил, что до конца текущего года из Украины могут вывезти 25 млн тонн зерна при координации СКЦ. Процесс отгрузки продукции из одесских портов должен начаться в течение текущей недели.