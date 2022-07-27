Експортуватимуть українське зерно кораблі країн Чорноморського регіону, — Кубраков

Після того, як підписано договір з експорту українського зерна, компанії різних країн світу активно шукають суховантажні машини, які залучать для вивезення аграрної продукції з України.

Експортуватимуть українське зерно "зерновим коридором" компанії різних країн світу. Водночас залучать суховантажні судна з країн Чорноморського регіону. Про це в інтерв'ю 27 липня повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Після укладання договору щодо експорту українського зерна, різні компанії активно шукають доступні транспортні судна, які потім організують у каравани для вивезення аграрної продукції.

"Компанії можуть бути американські, європейські або ще якісь, а кораблі, які вони будуть знаходити, можуть бути турецькі, грецькі або грузинські. Які будуть доступні ті і будуть фрахтувати", — сказав Кубраков.

За його словами, перші кораблі із зерном підуть уже найближчим часом, проте для цього необхідно виконати деяку логістичну роботу. Насамперед потрібно переорієнтувати роботу "Укрзалізниці", яка останнім часом доставляла вантажі до західного кордону країни.

Наступним важливим кроком є надання зеленого коридору для транспортних суден, і для цього необхідно провести розмінування вод Чорного моря.

"Необхідно розмінувати виходи з наших портів, так звані "зелені коридори", і лише після цього можна починати працювати. Зараз ми над цим працюємо", — зазначив міністр.

[ + – ] Інтерв'ю з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим (дивитися з 24:10)

Раніше повідомлялося, що у Стамбулі розпочав свою роботу Спільний координаційний центр (СКЦ), створений для контролю за транспортуванням українського зерна Чорним морем. До нього входять представники Туреччини, України, а також дипломати з ООН.

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин 27 липня заявив, що до кінця поточного року з України можуть вивезти 25 млн тонн зерна при координації СКЦ. Процес відвантаження продукції з одеських портів має розпочатися протягом поточного тижня.