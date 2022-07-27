З України коридором можуть вивезти 25 млн тонн зерна до кінця року, – Bloomberg

Офіційний представник президента Туреччини заявляє, що експорт українського зерна з одеських портів має розпочатися протягом цього тижня.

З України до кінця поточного року можуть вивезти 25 млн тонн зерна при координації спільного зернового центру в Стамбулі. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин, пише агентство Bloomberg.

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Як повідомляється, експорт зерна з одеських портів має розпочатися протягом поточного тижня. Коли саме стартують перші кораблі до зернової продукції на борту, вирішить координаційний центр.

Утім, як зазначає видання, виконання заявленого плану може стати непростим завданням. Так, аналітична фірма "УкрАгроКонсалт" повідомляє, що чорноморські порти, звідки будуть організовані поставки, а саме Одеса, Чорноморськ і Південне, в сукупності мають максимальну пропускну здатність 3,5 млн тонн на місяць.

Агентство уточнює, що завданий 23 липня удар по порту в Одесі поставив під сумнів можливість роботи спільного координаційного центру та подальшого постачання зерна. Проте Калин впевнений, що це не може бути перешкодою для так званого "зернового коридору" в Чорному морі. Тим паче, що в ООН також запевнили, що всі учасники правочину готові співпрацювати й надалі.

Нагадаємо, вчора, 26 липня, у Стамбулі запрацював Спільний координаційний центр з експорту зерна. Представники України та Туреччини вже обговорили відплиття перших кораблів з українським зерном на борту. Експертна група з РФ поки що тільки прямує до Стамбула.

Напередодні глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що експорт зерна Чорним морем може бути зупинений, якщо Росія вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії.