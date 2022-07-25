Україна може припинити експорт зерна найближчими днями (відео)

Глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що експорт зерна по Чорному морю може бути зупинений, якщо Росія вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії.

Українська сторона може вже найближчими днями припинити експорт зерна Чорним морем, якщо Росія знову вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на брифінгу "Безпечне транспортування зерна та продовольства через морські порти України" у понеділок, 25 липня.

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"Якщо щось відбуватиметься у Чорному морі, то, звичайно, цю ініціативу (експорт зернових морським шляхом, — ред.) буде зупинено", — підкреслив Кубраков.

Крім того, глава профільного міністерства звернув увагу на те, що для України експорт зерна так само важливий, як і для всього цивілізованого світу.

"Ми підписували угоду з ООН і Туреччиною. Це сторони, які мають гарантувати безпеку. Якщо вони гарантують — вона працює, якщо не гарантують — вона не працює", — заявив міністр.

Так Кубраков висловив своє ставлення до ракетної атаки російських військових на порт в Одесі, яка сталася 23 липня. Тоді окупанти вдарили по сховищах в Одеському порту, де зерно готували до відправлення на експорт.

Спікер Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що Росія запустила ракети саме в ту частину Одеського порту, де зберігали зерно.

Фокус уже писав про те, що 23 липня російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі. ППО збили дві з чотирьох крилатих ракет "Калібр", запущених по місту, проте решта влучила в об'єкти інфраструктури.

Також ми інформували наших читачів про те, що 22 липня Україна підписала у Стамбулі тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. Українська сторона уклала угоду з ООН і Туреччиною, не підписуючи жодних документів із представниками РФ. Угода передбачає, що Україна збереже контроль над портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний", але там будуть лише судна для перевезення зерна, продуктів харчування та добрив.