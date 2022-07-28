Перший корабель із українським зерном залишить порт завтра, — замгенсека ООН

Крім зерна, за словами Мартіна Гріффітса, на борту українських кораблів також можуть бути добрива.

Перший корабель із українським зерном вийде в акваторію Чорного моря в п'ятницю, 29 липня. Про це повідомив заступник генсека ООН Мартін Гріффітс на брифінгу 28 липня.

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За його словами, перше судно з українським зерном може вирушити "зерновим коридором" у порти країн-імпортерів уже 29 липня.

"Ми сподіваємося та плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це відбудеться завтра", — сказав Гріффітс.

Він також додав, що на борту корабля будуть і добрива.

"Спочатку ми сконцентрувалися на зерні, але останніми днями переговори включили також і добрива", — пояснив заступник генсека ООН.

Раніше стало відомо, що експортуватимуть українське зерно кораблі країн Чорноморського регіону. Після того, як підписали договір із експорту українського зерна, компанії різних країн світу активно шукають суховантажні машини, які будуть задіяні для вивезення аграрної продукції з України.

"Компанії можуть бути американські, європейські або ще якісь, а кораблі, які вони будуть знаходити, можуть бути турецькі, грецькі або грузинські. Які будуть доступні, ті й фрахтуватимуть", — сказав Кубраков.

Фокус також писав про те, що в Стамбулі розпочав свою роботу Спільний координаційний центр (СКЦ), створений для контролю за транспортуванням українського зерна Чорним морем. До нього входять представники Туреччини, України та дипломати з ООН.