СБУ разоблачила схему кражи украинского зерна с оккупированных территорий (фото)

Благодаря действиям коллаборантов захватчики смогли вывезти 650 тысяч тонн зерна на сумму в $200 млн.

Служба безопасности сообщила о разоблачении группы лиц, которые помогали оккупационным войскам воровать зерно с временно неподконтрольных Украине территорий. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

В частности, правоохранители задокументировали деятельность коллаборантов, которые помогли захватчикам вывезти 650 тысяч тонн зерна общей стоимостью около $200 млн. По данным СБУ, была разоблачена целая цепочка причастных, начиная от предателей, подписавших разрешение на транспортировку урожая, до членов экипажа 10 российских кораблей.

В рамках уголовного производства были объявлены подозрения сразу по трем статьям УК — ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору), ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны):

Евгению Балицкому – главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;

Александру Сауленко — самопровозглашенному и.о. мэра Бердянска;

Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.

Также наложен арест на имущество, в том числе на 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области, и активы стоимостью в 149 млн гривен, принадлежащие Балицкому.

"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Псевдомер Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Кража украинского зерна, по данным СБУ, осуществлялась на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, а сам урожай вывозился через порты в неподконтрольном Крыму. Для транспортировки зерновых оккупанты использовали морские корабли под флагами России и Сирии:

"Надежда";

"Сормовский-48";

"Федор";

"Матрос Кошка";

"Матрос Позынич";

"ZHIBEK ZHOLY";

"Св. Костянтин";

"Михаил Ненашев";

"LAODICEA".

"Благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, ими транспортируемую, украинским судом наложен арест. Также, Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда. Оперативники СБУ установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов", — добавили в пресс-центре силового ведомства.

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Напомним, 29 июля в портах Одесской области стартовала отгрузка украинского зерна на экспорт.

Также сообщалось, что первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в Стамбуле.