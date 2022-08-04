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Украина Российско-украинская война

СБУ разоблачила схему кражи украинского зерна с оккупированных территорий (фото)

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Фото: Facebook | СБУ разоблачила схему по краже украинского зерна с оккупированных территорий

Благодаря действиям коллаборантов захватчики смогли вывезти 650 тысяч тонн зерна на сумму в $200 млн.

Служба безопасности сообщила о разоблачении группы лиц, которые помогали оккупационным войскам воровать зерно с временно неподконтрольных Украине территорий. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

В частности, правоохранители задокументировали деятельность коллаборантов, которые помогли захватчикам вывезти 650 тысяч тонн зерна общей стоимостью около $200 млн. По данным СБУ, была разоблачена целая цепочка причастных, начиная от предателей, подписавших разрешение на транспортировку урожая, до членов экипажа 10 российских кораблей.

В рамках уголовного производства были объявлены подозрения сразу по трем статьям УК — ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору), ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны):

  • Евгению Балицкому – главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;
  • Александру Сауленко — самопровозглашенному и.о. мэра Бердянска;
  • Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.

Также наложен арест на имущество, в том числе на 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области, и активы стоимостью в 149 млн гривен, принадлежащие Балицкому.

"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Псевдомер Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Кража украинского зерна, по данным СБУ, осуществлялась на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, а сам урожай вывозился через порты в неподконтрольном Крыму. Для транспортировки зерновых оккупанты использовали морские корабли под флагами России и Сирии:

  • "Надежда";
  • "Сормовский-48";
  • "Федор";
  • "Матрос Кошка";
  • "Матрос Позынич";
  • "ZHIBEK ZHOLY";
  • "Св. Костянтин";
  • "Михаил Ненашев";
  • "LAODICEA".

"Благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, ими транспортируемую, украинским судом наложен арест. Также, Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда. Оперативники СБУ установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов", — добавили в пресс-центре силового ведомства.

СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ разоблачила схему по краже украинского зерна с оккупированных территорий
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ разоблачила схему по краже украинского зерна с оккупированных территорий
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ разоблачила схему по краже украинского зерна с оккупированных территорий
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ разоблачила схему по краже украинского зерна с оккупированных территорий
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна
СБУ зерно разоблачение кража урожай зерновые оккупанты порты судна

Напомним, 29 июля в портах Одесской области стартовала отгрузка украинского зерна на экспорт.

Также сообщалось, что первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в Стамбуле.