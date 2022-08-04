СБУ разоблачила схему кражи украинского зерна с оккупированных территорий (фото)
Благодаря действиям коллаборантов захватчики смогли вывезти 650 тысяч тонн зерна на сумму в $200 млн.
Служба безопасности сообщила о разоблачении группы лиц, которые помогали оккупационным войскам воровать зерно с временно неподконтрольных Украине территорий. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
В частности, правоохранители задокументировали деятельность коллаборантов, которые помогли захватчикам вывезти 650 тысяч тонн зерна общей стоимостью около $200 млн. По данным СБУ, была разоблачена целая цепочка причастных, начиная от предателей, подписавших разрешение на транспортировку урожая, до членов экипажа 10 российских кораблей.
В рамках уголовного производства были объявлены подозрения сразу по трем статьям УК — ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству агрессору), ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны):
- Евгению Балицкому – главе российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;
- Александру Сауленко — самопровозглашенному и.о. мэра Бердянска;
- Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.
Также наложен арест на имущество, в том числе на 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области, и активы стоимостью в 149 млн гривен, принадлежащие Балицкому.
"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Псевдомер Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Кража украинского зерна, по данным СБУ, осуществлялась на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, а сам урожай вывозился через порты в неподконтрольном Крыму. Для транспортировки зерновых оккупанты использовали морские корабли под флагами России и Сирии:
- "Надежда";
- "Сормовский-48";
- "Федор";
- "Матрос Кошка";
- "Матрос Позынич";
- "ZHIBEK ZHOLY";
- "Св. Костянтин";
- "Михаил Ненашев";
- "LAODICEA".
"Благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, ими транспортируемую, украинским судом наложен арест. Также, Турция, Египет и Ливан отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда. Оперативники СБУ установили еще 5 иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий и на которые планируется наложение арестов", — добавили в пресс-центре силового ведомства.
Напомним, 29 июля в портах Одесской области стартовала отгрузка украинского зерна на экспорт.
Также сообщалось, что первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в Стамбуле.