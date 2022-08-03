Первый сухогруз с украинским зерном прошел досмотр в Стамбуле (фото)

Осмотр Razoni, который начался ранним утром 3 августа, завершился. Сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы на борту отбывает в порт Триполи (Ливан).

Сухогруз Razoni, который вечером 2 августа вошел в территориальные воды Турции, в среду 3 августа успешно прошел досмотр в порту Стамбула. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это первое судно, которое идет по согласованному с ООН и Турцией "зерновому коридору". Благодаря ВСУ и портовым службам RAZONI безопасно прошел путь в Босфор, где прошла проверка представителям СКЦ", — отметил Кубраков.

Кубраков особо подчеркнул, что относительно любых проверок в украинских портах или территориальных водах, позиция Мининфраструктуры остается неизменной: такой контроль остается исключительно за украинской стороной. Никаких инспекционных групп, никаких осмотров третьими сторонами.

"Параллельно происходит прием заявок на вход новых судов в украинские порты для загрузки агропродукцией. В настоящее время загружены 17 судов, ожидающих разрешения на выход", — резюмировал Кубраков.

[ + – ] Специальна комиссия осматривает сухогруз с украинским зерном Фото: Министерство обороны Турции / Twitter

То, что Razoni проходил проверку СКЦ в Стамбуле подтвердила и турецкая сторона. На официальной странице Министерства обороны Турции в Твиттер появилось соответсвующее сообщение.

"Совместная инспекционная группа отбыла с берегового причала безопасности для проведения инспекции судна RAZONI с кукурузой, ожидающего у входа в пролив Босфор в Черном море", — сообщили в профильном министерстве.

[ + – ] Минобороны Турции подтвердило, что сухогруз с украинским зерном на борту прошел проверку в Стамбуле

Что известно о сухогрузе Razoni

Razoni — это сухогруз под флагом Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке). Из Одессы корабль следует в порт Триполи (Ливан).

На его борту — 26 тыс. тонн кукурузы.

Сухогруз, которы покинул одесский порт в понедельник, 1 августа, вечером 2 августа уже находился в территориальных водах Турции. Он достиг входа в пролив Босфор в Черном море около 21:00.

[ + – ] Члены специальной комиссии на борту сухогруза Фото: Министерство обороны Турции / Twitter

Напомним, первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник в 08:30 по Киеву. Как сообщили в Минобороны Турции, в соответствии с подписанными договоренностями, первый сухогруз с украинским зерном направился в Ливан.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что в Одесской области началось разблокирование портов, в рамках организации "зерновых коридоров" для украинского экспорта зерновых. В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства по акватории Черного моря.