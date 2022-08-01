Первое судно с зерном покинуло порт Одессы сегодня в 08:30 по Киеву

Как сообщили в Минобороны Турции, в соответствии с подписанными договоренностями, первый сухогруз с украинским зерном направился в Ливан.

Первое судно с украинским зерном с начала войны в Украине покинуло одесский порт 1 августа в 8:30 по киевскому времени. Сухогруз направится по Черному морю в Ливан, сообщает в Twitter Министерство обороны Турции.

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По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, все подготовительные работы для отправки судна уже завершены, а саму отгрузку планировалось начать "как можно скорее".

"Суда готовы покинуть Одесский порт. Первое судно, вероятно, покинет порт уже завтра утром", — заявил Калын вчера, 31 июля.

По его словам, несмотря на то, что военные действия в Украине продолжаются, создание зерновых коридоров и успешная транспортировка украинского зерна, возможно будут способствовать началу мирных переговоров между воюющими сторонами.

Канал CNN Türk в свою очередь уточняет, что в состав первого конвоя должны войти 16 кораблей, которые к 3 августа прибудут в Турцию. После отгрузки вероятнее всего они направятся в Сомали, где в последнее время наблюдается вспышка голода.

Россия усиливает контроль в Черном море

Между тем Вооруженные силы РФ усиливают свое присутствие в акватории Черного моря. Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, противник активизировал силы авиации в северо-западной части черноморского региона.

"Фиксируется активное вовлечение противником авиации для контроля надводной и воздушной обстановки в северо-западной части акватории Черного моря", — говорится в очередной сводке Генштаба ВСУ.

Ранее пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщила, что в Одесской области началось разблокирование портов, в рамках организации "зерновых коридоров" для украинского экспорта зерновых. В портах подготовили навигационное и гидрографическое обеспечение для безопасности судоходства по акватории Черного моря.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля посетил Одессу и заверил представителей стран G7 и Турции в том, что Украина готова возобновить экспорт пшеницы. Глава государства отметил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.