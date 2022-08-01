Перше судно із зерном залишило порт Одеси сьогодні о 08:30 за Києвом

Як повідомили в Міноборони Туреччини, відповідно до підписаних домовленостей, перший суховантаж із українським зерном попрямував у Ліван.

Перше судно з українським зерном від початку війни в Україні залишило одеський порт 1 серпня о 8:30 за київським часом. Суховантаж попрямує Чорним морем до Лівану, повідомляє в Twitter Міністерство оборони Туреччини.

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За словами прессекретаря президента Туреччини Ібрагіма Калин, усі підготовчі роботи для відправлення судна вже завершено, а саме відвантаження планувалося розпочати "якнайшвидше".

"Судна готові залишити Одеський порт. Перше судно, ймовірно, залишить порт уже завтра вранці", — заявив Калин учора, 31 липня.

За його словами, незважаючи на те, що воєнні дії в Україні продовжуються, створення зернових коридорів і успішне транспортування українського зерна, можливо, сприятимуть початку мирних переговорів між сторонами, що воюють.

Канал CNN Türk, зі сваого боку, уточнює, що до складу першого конвою мають увійти 16 кораблів, які до 3 серпня прибудуть у Туреччину. Після відвантаження, найімовірніше, вони вирушать у Сомалі, де останнім часом спостерігається спалах голоду.

Росія посилює контроль у Чорному морі

Зараз Збройні сили РФ посилюють свою присутність у акваторії Чорного моря. Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, противник активізував сили авіації в північно-західній частині чорноморського регіону.

"Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки в північно-західній частині акваторії Чорного моря", — йдеться в черговому зведенні Генштабу ЗСУ.

Раніше пресслужба Військово-морських сил України повідомила, що в Одеській області почалося розблокування портів у межах організації "зернових коридорів" для українського експорту зернових. У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства акваторією Чорного моря.

Президент України Володимир Зеленський 29 липня відвідав Одесу та запевнив представників країн G7 і Туреччиниіу тому, що Україна готова відновити експорт пшениці. Глава держави наголосив, що для України важливо залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.