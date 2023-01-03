В таможне разворовывали миллионы гривен на экспорте украинского зерна — СБУ

По версии следствия, схему организовали замначальника департамента Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили чиновников таможни, которые организовали схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следователи установили, что к организации незаконного механизма причастны более 10 чиновников, среди них заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы, а также руководство Одесской таможни.

Так, правоохранители выяснили, что чиновники наладили схему по уклонению уплаты налогов за экспорт зерна, из-за чего государство недополучило сотни миллионов гривен. Для этого подозреваемые задействовали более 370 частных компаний с признаками фиктивности.

"Чтобы "запутать" торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной фирмы-прокладки в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу", — говорится в пресс-релизе.

При этом сотрудники БЭБ, обнаружив факты использования фиктивных контор, предупредили об этом таможенную службу. Однако чиновники проигнорировали замечания правоохранителей и позволили продажу более 1 млн тонн зерна за границу.

Данную пшеницу экспортировали из портов Одессы, Южного и Черноморска. Правоохранители провели обыски в 30 административных помещениях таможни, а также на территории портов и по месту жительства подозреваемых. В результате изъяли черновые записи, электронные документы и мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.

Открыто уголовное производство по факту злоупотребления властью, предусмотренное ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса. Расследование продолжается, в СБУ собираются определить точные убытки госбюджету и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в октябре на Одесской таможне раскрыли схему сокрытия товаров от уплаты таможенного сбора. В контейнерах обнаружили элитные автомобили, техника, алкоголь и продукты питания длительного хранения на сумму не менее 47 млн грн.

Ранее сообщалось о том, что в августе СБУ сообщила о разоблачении группы лиц, которые помогали оккупационным войскам воровать зерно с временно неподконтрольных Украине территорий.