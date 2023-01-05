Працював у Києві, Запоріжжі та Львові: СБУ затримала агента, який наводив ракетні удари (фото)

Підозрюваним, як стверджують силовики, є інженер одного з держпідприємств, яке працює у східній частині України. Чоловік, окрім шпигунства, пропонував окупантам допомогу в розробці радіолокаційної установки.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання у Львівській області чоловіка, якого звинувачують у державній зраді та роботі на ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, підозрюваним є інженер одного із державних підприємств, яке розташоване у східній частині України. Чоловіка було завербовано російськими спецслужбами після повномасштабного вторгнення для проведення диверсійно-розвідувальної діяльності.

Як повідомляють в СБУ, підозрюваний за завданням кураторів збирав інформацію про розміщення стратегічних підприємств України та об'єктів критичної інфраструктури, за якими ЗС РФ здійснювали ракетні удари.

"Він пропонував представникам РФ свою допомогу в розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей про українську РЛС. Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, за якими ворог здійснював ракетні удари. На місці повинен був оглянути їх технічний стан, рівень можливих пошкоджень та підготувати відповідний звіт для ФСБ", — йдеться у пресрелізі відомства.

Наступною поїздкою підозрюваного, як стверджують в СБУ, було "відрядження" у Львівську область, під час якої чоловік мав встановити місце розташування об'єктів критичної інфраструктури. Отримані відомості затриманий планував передати у вигляді електронних координат та фотоматеріалів із прив'язкою до місцевості.

Контррозвідка, за словами правоохоронців, затримала інженера під час спроби передати спецслужбам РФ розвідувальні дані. Під час обшуку силовики виявили у чоловіка смартфон із доказом листування з кураторами.

Як зазначають в СБУ, затриманому було пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст. 111 — "Державна зрада";

ч. 2-3 ст. 436-2 — "Виправдовування, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Зазначимо, що днем раніше, 4 січня, СБУ повідомила про затримання у Чернігівській області колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі.

Також повідомлялося, що після Нового року СБУ виявила у звільненій частині Миколаївської області катівню росіян, в якій окупанти знущалися з місцевих жителів.