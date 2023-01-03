Душили пакетами та били шокером: на Миколаївщині виявили ще одну катівню ЗС РФ (фото)

Окупанти, за даними силовиків, знущалися з місцевих жителів і намагалися "вибити" адреси проживання проукраїнських громадян.

Related video

Оперативники Служби безпеки у звільненій частині Миколаївської області виявили ще одну катівню ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Катівню ЗС РФ, в якій росіяни знущалися з місцевих жителів, виявили під час стабілізаційних заходів у населеному пункті Олександрівка. Її окупанти облаштували у захопленому приватному будинку.

За даними СБУ, на території катівні росіяни утримували місцевих жителів, які відмовлялися співпрацювати з ЗС РФ.

"З людей намагалися "вибити" адреси проживання українських патріотів, зокрема учасників опору. Постраждалих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами та застосовували електрошокер. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили "зброю" тортур. Крім того, встановлені українські громадяни, яких окупанти протягом місяця незаконно утримували та катували", — йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Після виявлення тортур, як зазначають у СБУ, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу — "Порушення законів та звичаїв війни".

[ + – ] У Миколаївській області виявили катівню ЗС РФ, в якій знущалися з українців [ + – ] У Миколаївській області виявили катівню ЗС РФ, в якій знущалися з українців [ + – ] У Миколаївській області виявили катівню ЗС РФ, в якій знущалися з українців [ + – ] У Миколаївській області виявили катівню ЗС РФ, в якій знущалися з українців

Інформацію про виявлення катівні також підтверджує пресслужба Миколаївської обласної прокуратури. Повідомляється, що її виявили у Снігурівському районі після деокупації регіону. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили низку речових доказів, що підтверджують факт знущання росіян з місцевих жителів.

Зазначимо, що у жовтні було виявлено катівню ЗС РФ у звільненій частині Харківської області, яку окупанти облаштували в селі Піски-Радьківські. За даними Нацполіції, росіяни закопували полонених у землю живцем і змушували дихати димом через протигаз.

Також повідомлялося, що після контрнаступу ЗСУ у Херсоні було виявлено катівню для дітей.