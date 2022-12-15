Били та погрожували пістолетом: в'язні "дитячої камери" у Херсоні розповіли про тортури окупантів (відео)

Підліток і його родич розповіли про те, що російські військові били їх кулаками та погрожували пістолетом та електрошокером.

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Російські військові у Херсоні серед інших незаконно затриманих цивільних утримували і 14-річного Віталія разом із його родичем. Неповнолітній розповів журналістам про порядки, які окупанти встановили у "дитячих катівнях".

За словами підлітка, все почалося того дня, коли він зі своїм родичем Олексієм в окрузі одного з населених пунктів Херсонської області ходили та фотографували підбиту військову техніку. Фото потім надсилали по телефону українським військовим.

"Нас помітили росіяни та перевірили телефон. Після цього нас зв'язали та привезли в Херсон", — розповів Віталій.

Неповнолітніх тримали в окремій камері.

"Нас було 12 людей. Хтось сидів там місяць, хтось — тиждень чи кілька тижнів", — додав підліток.

Його дядька російські військові теж "кинули на підвал".

"Мене привезли в Херсон і посадили в підвал. Запитували, навіщо ми фотографуємо (військову техніку, — ред.). Били по нирках, руками в ніс. Погрожували пістолетом та електрошокером", — розповів Олексій.

Нагадаємо, окупанти в Херсоні влаштували тортури для дітей. Маленьким українцям давали воду через день, не годували та розповідали, що батьки від них відмовилися.

Фокус також писав, що раніше мешканці Херсона розповіли про тортури, які їм довелося пережити в окупації. Журналісти пишуть, що документування воєнних злочинів у Херсоні й області з боку ЗС РФ буде складним завданням, оскільки регіон дуже довго перебував під окупацією.