Били и угрожали пистолетом: узники "детской камеры" в Херсоне рассказали о пытках оккупантов (видео)

Подросток и его родственник рассказали о том, что российские военные избивали их кулаками и угрожали пистолетом и электрошокером.

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Российские военные в Херсоне среди прочих незаконно задержанных гражданских удерживали и 14-летнего Виталия вместе с его родственником. Несовершеннолетний рассказал журналистам о порядках, которые оккупанты установили в "детских застенках".

По словам подростка, все началось в тот день, когда он со своим родственником Алексеем в округе одного из населенных пунктов Херсонской области ходили и фотографировали подбитую военную технику. Фотографии потом отправляли по телефону украинским военным.

"Нас заметили русские и проверили телефон. После этого нас связали и привезли в Херсон", — рассказал Виталий.

Несовершеннолетних держали в отдельной камере.

"Нас было 12 человек. Кто-то сидел там месяц, кто-то — неделю или несколько недель", — добавил подросток.

Его дядю российские военные тоже "кинули на подвал".

"Меня привезли в Херсон и посадили в подвал. Спрашивали, зачем мы фотографируем (военную технику, — ред.). Били по почкам, руками в нос. Угрожали пистолетом и электрошокером", — рассказал Алексей.

Напомним, оккупанты в Херсоне устроили пыточные камеры для детей. Маленьким украинцам давали воду через день, не кормили и рассказывали, что родители от них отказались.

Фокус также писал, что ранее жители Херсона рассказали о пытках, которые им пришлось пережить в оккупации. Журналисты пишут, что документирование военных преступлений в Херсоне и области со стороны ВС РФ будет сложной задачей, так как регион очень долго был под оккупацией.