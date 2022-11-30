"Схоже на пекло": мешканці Херсона розповіли про тортури, які їм довелося пережити в окупації, — AP

Журналісти пишуть, що документування військових злочинів у Херсоні та області з боку ЗС РФ буде складним завданням, оскільки регіон дуже довго перебував під окупацією.

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Після того, як Збройні сили України деокупували Херсон, який перебував під контролем РФ кілька місяців, стало з'являтися все більше повідомлень про тортури з боку російських солдатів. Про це пише видання Associated Press.

Видання пише, що у самому Херсоні було виявлено 5 приміщень для тортур та ще 4 у Херсонській області. Українців там тримали під замком, били, катували струмом, допитували та загрожували смертю.

"Протягом кількох місяців ми отримували інформацію про тортури та інші види переслідування цивільних осіб", — сказала Олександра Матвійчук, голова місцевої правозахисної організації "Центр громадянських свобод".

За її словами, найстрашніші знахідки ще попереду.

Історії потерпілих українців

Журналісти AP поспілкувалися з 24-річним поліцейським із Чорнобаївки, якого катували російські окупанти. Так, чоловік на ім'я Дмитро Білий є сином військовослужбовця. Торішнього серпня до нього додому увірвалися понад десять російських солдатів і зажадали здати пістолет. В іншому випадку йому загрожували "зникненням" його матері та брата.

Видання пише, що Білий передав свою рушницю солдатам, які мали автомати. Проте його все одно витягли з дому та відвезли до в'язниці у Херсоні. За його словами, його замкнули у камері та катували протягом кількох днів. Так, його геніталії та вуха били струмом.

"Це було схоже на пекло у всьому моєму тілі", — згадував Білий.

Журналісти пишуть, що російські слідчі звинуватили Білого в тому, що має автомат Калашнікова, а не тільки пістолет, і змусили його розповісти про місцеперебування батька.

Другий чоловік, який спілкувався із журналістами AP, попросив назвати лише його ім'я. Так, 22-річний молодик на ім'я Ігор зазнав тортур за те, що нібито здав українським військовим позиції російських окупантів. Його теж били струмом.

"Ти не виберешся звідси, і ми тебе вб'ємо", — передав Ігор сказані йому слова російських солдатів.

Як розповів старший радник із кризових ситуацій Amnesty International Браян Кастнер, документування злочинів у Херсоні буде складним завданням через те, що місто знаходилося під окупацією дуже довго.

Ще нагадаємо, що у NYT повідомили, що ЗС РФ убили 7 українців під час окупації села у Херсонській області. Чоловіки працювали охоронцями. Один із місцевих жителів сказав, що вони нібито шпигували за російськими військовими. Перед убивством їм зв'язали руки, твердять журналісти.

Також Фокус повідомляв, що лікарі в Херсоні ошукали росіян, щоб ті не захопили лікарню. Журналісти WP пишуть, що російські окупанти хотіли перетворити лікарню на військовий шпиталь, але медики не дали їм цього зробити. Тоді вони викрали головного лікаря і посадили в камеру для "неугодних".